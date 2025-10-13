Když Kavan (20) chytá, Kometa vítězí. Mistr řeší v brankovišti příjemné starosti
V minulé sezoně udivoval v brněnském dresu brankář Michal Postava, letos ho nahradil Jan Kavan. Dvacetiletý gólman dovedl Kometu ke třem extraligovým výhrám v řadě a z pozice jedničky aspoň na chvíli vytlačil zkušenějšího Aleše Stezku. „Rozhodujeme se podle soupeře a momentální formy. Tohle je věc, která nás samozřejmě těší. Příjemné starosti,“ pochvaloval si formu maskovaných mužů trenér Kamil Pokorný.
Z posledních tří extraligových kol měl nejméně práce. Jan Kavan lapil na ledě strádajícího Litvínova 14 střel, start dostal počtvrté v řadě. Porážku zapsal jen v Lize mistrů proti Ilves, kdy Kometa bojovala v okleštěné sestavě. V nejvyšší soutěži by se dalo patentovat pravidlo, že když nastoupí od začátku Kavan, Brno bere výhry. Platilo to ve 13 z 15 případů.
„Kávec to měl už tenkrát, když se nám zranil Furcháček, taky za něj zaskakoval. Tenkrát mu bylo ještě míň a chytal skvěle. Má to v sobě a teď to jenom dokazuje,“ chválil mladého gólmana kapitán Jakub Flek.
Do extraligy naskočil Kavan jako osmnáctiletý před dvěma sezonami, kdy zasáhl do 12 zápasů. V uplynulém ročníku dostal šanci jen jednou, jinak sbíral zkušenosti v prvoligovém Prostějově. „Odchytal tam spoustu zápasů, dlouho držel Prostějov nad vodou, i když to nedopadlo. V přípravě ukázal, že je plnohodnotný hráč,“ uvedl na konto mladíčka Pokorný.
Přesto málokdo očekával, že dostane letos Kavan takový prostor, a dokonce uzme alespoň na chvíli pozici jedničky. Jasným tahounem měl být po návratu z Ameriky Aleš Stezka, jako dvojka byl připravený zkušený Gašper Krošelj. Jeho zranění ale otevřelo cestu talentovi.
Článek pokračuje pod grafikou
„Máme dva velmi dobré gólmany, třetího, který je kvalitní, máme na marodce. Před sezonou jsme věděli, že máme tři gólmany. Jednoho příchozího z Ameriky, dalšího, který loni ukázal, že dokáže kdykoliv zaskočit a pomoct týmu, byl součástí mistrovského manšaftu. A taky máme mladého Kávu,“ vyjmenovával kouč posledních mistrů.
Za důvěru se mu Kavan odměňuje výhrami a body do tabulky. Čtyřikrát dostal šanci od začátku, čtyřikrát Kometa slavila a jen jednou inkasovala víc než dvě branky. Dva fantastické výkony s úspěšností přes 96 % naposledy doplnil statisticky horší večer v Litvínově. Na mladého gólmana letělo jen 16 střel, dvě nechytil, ale mužstvo podržel hlavně v první třetině, kdy byla Verva lepší.
„Jsme strašně rádi, že máme vyrovnanou gólmanskou dvojici,“ říkal nadšeně Flek. „Začátek sezony se zase ohromně povedl Alíkovi, který nás držel. Díky němu jsme vyhrávali zápasy. Teď je v laufu Kavi. Super,“ dodal.
Kometa je i díky příspěvku mladíka v tabulce druhá a bodově srovnaná s prvním Třincem. Mistr si pohodu přinesl i do dalšího ročníku a zatím sebevědomě kráčí vpřed. V klidu je i mladý gólman, pevná součást týmu. „Už si tím prošel před lety, takže tam zapadl jako p*del na hrnec,“ smál se Flek otázce, jakou pozici má Kavan v kabině. Kometa zatím může dál řešit příjemné starosti, na kterého z brankářů příště vsadí.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž