ONLINE: Litvínov hostí Olomouc. Boleslav pod prozatímním koučem, Kometa čelí Mountfieldu
Extraliga má na programu 19. kolo. Hokejisté vedoucího Třince budou usilovat o prodloužení aktuálně sedmizápasové vítězné série proti Motoru, druhé Brno přivítá Hradec Králové. Na ledě Energie se poprvé po odvolání trenéra Richarda Krále představí pod prozatímním koučem Petrem Hakenem Mladá Boleslav. V akci jsou i Pardubice, jak si povedou? Sledujte ONLINE přenosy všech utkání na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|11
|3
|1
|2
|53:33
|40
|2
Brno
|18
|10
|0
|2
|6
|50:47
|32
|3
Pardubice
|18
|8
|2
|2
|6
|52:42
|30
|4
Olomouc
|18
|9
|1
|1
|7
|44:44
|30
|5
Č. Budějovice
|18
|9
|1
|0
|8
|54:45
|29
|6
Plzeň
|17
|8
|1
|3
|5
|36:30
|29
|7
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|8
Liberec
|18
|9
|0
|2
|7
|44:43
|29
|9
K. Vary
|18
|8
|1
|1
|8
|44:46
|27
|10
Mountfield
|17
|6
|4
|0
|7
|45:41
|26
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|18
|5
|1
|4
|8
|39:52
|21
|13
M. Boleslav
|18
|5
|1
|1
|11
|33:45
|18
|14
Litvínov
|18
|2
|1
|1
|14
|29:62
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž