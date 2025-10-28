Předplatné

ONLINE: Litvínov hostí Olomouc. Boleslav pod prozatímním koučem, Kometa čelí Mountfieldu

Tipsport extraliga
Extraliga má na programu 19. kolo. Hokejisté vedoucího Třince budou usilovat o prodloužení aktuálně sedmizápasové vítězné série proti Motoru, druhé Brno přivítá Hradec Králové. Na ledě Energie se poprvé po odvolání trenéra Richarda Krále představí pod prozatímním koučem Petrem Hakenem Mladá Boleslav. V akci jsou i Pardubice, jak si povedou? Sledujte ONLINE přenosy všech utkání na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

--Tipsport2.464.12.45Detail
--Tipsport24.093.14Detail
--Tipsport2.34.22.59Detail
--Tipsport1.754.43.81Detail
--Tipsport2.054.22.98Detail
--Tipsport1.724.34.04Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171131253:3340
2Brno181002650:4732
3Pardubice18822652:4230
4Olomouc18911744:4430
5Č. Budějovice18910854:4529
6Plzeň17813536:3029
7Vítkovice18732653:4829
8Liberec18902744:4329
9K. Vary18811844:4627
10Mountfield17640745:4126
11Sparta19721953:5126
12Kladno18514839:5221
13M. Boleslav185111133:4518
14Litvínov182111429:629
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
