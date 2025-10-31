Předplatné

ONLINE: Pardubice hostí Kladno. Nastoupí Jágr? Boj Plzně s Kometou o druhé místo

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Zimák: Koho mohl Rulík vzít, ale nevzal a proč. Třinec? Lepší než ve zlaté éře • Zdroj: isportTV
Za Pardubice se proti Plzni při svém debutu v extralize trefil teprve devatenáctiletý Oleksii Jevtijekov
Jaromír Jágr nastoupil v neděli na ledě Hradce Králové do druhého utkání v sezoně
Hokejisté Plzně se radují z branky Jakuba Jeřábka proti Pardubicím
Jaromír Jágr v diskuzi na střídačce s Tomášem Plekancem
Hokejisté Pardubic oslavují trefu Jana Mandáta (vpravo)
Hokejisté Kladna porazili Liberec 4:3 po nájezdech
Útočník Pardubic Roman Červenka během utkání
8
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Poslední hokejový víkend před reprezentační přestávkou otevírá kompletní 20. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je nepochybně souboj mezi Pardubicemi a Kladnem (18.00), kde by proti sobě mohli nastoupit Roman Červenka a Jaromír Jágr. Atraktivní duel o druhé místo nabízí Plzeň s brněnskou Kometou. Mladá Boleslav po konci kouče Richarda Krále hostí Litvínov. Sparta se představuje v Olomouci. Hraje se také v Českých Budějovicích, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.34.12.62Detail
LIVE
--Tipsport2.154.192.8Detail
LIVE
--Tipsport1.854.313.47Detail
LIVE
--Tipsport3.524.411.82Detail
LIVE
--Tipsport2.154.22.79Detail
LIVE
--Tipsport1.64.754.43Detail
LIVE
--Tipsport2.44.12.5Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Sparta20821957:5229
9Mountfield18740747:4229
10Vítkovice19732754:5229
11K. Vary19812848:5128
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů