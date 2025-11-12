Liberec po sérii porážek přehrál Olomouc 4:2. Vítkovice doma otočily utkání s Motorem
Hokejová Tipsport extraliga po reprezentační přestávce pokračovala ve středu dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 23. kola otočily vývoj utkání s Českými Budějovicemi a zvítězili na domácím ledě 4:2. Liberec v předehrávce 24. kola zvítězil popáte v řadě nad Olomoucí, Bílí tygři přehráli Hanáky 4:2.
Vítkovice - České Budějovice 4:2
Domácí předehrávku 23. kola obrátili ze stavu 1:2 třemi góly v závěrečné části hry, během tří minut strhli vedení na svou stranu zásluhou Marka Kaluse a Chada Yetmana, v power play zpečetil výsledek Petr Hauser. Za hosty dvakrát skóroval ve svém pětistém extraligovém utkání Jan Ordoš.
Liberec - Olomouc 4:2
Bílí tygři zvítězili v předehrávaném utkání 24. kola. Během úvodní třetiny promarnili dvoubrankový náskok, přesto zdolali Hanáky ve vzájemných duelech popáté za sebou a poskočili na osmé místo tabulky. Gól a nahrávku si v dresu vítězů připsal útočník Martin Faško-Rudáš.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Sparta
|23
|10
|3
|1
|9
|67:56
|37
|3
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|4
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Vítkovice
|22
|9
|3
|2
|8
|63:59
|35
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Liberec
|22
|10
|0
|4
|8
|56:56
|34
|9
Č. Budějovice
|22
|10
|1
|1
|10
|65:61
|33
|10
Olomouc
|22
|10
|1
|1
|10
|50:55
|33
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž