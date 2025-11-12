Předplatné

Liberec po sérii porážek přehrál Olomouc 4:2. Vítkovice doma otočily utkání s Motorem

Filip Jansa slaví gól se spoluhráči
Filip Jansa slaví gól se spoluhráčiZdroj: ČTK / Radek Petrášek
Zklamaní hráči Motoru po prohře ve Vítkovicích
Jindřich Abdul překonává brankáře Westerholma
Marek Kalus před budějovickou brankou
Denis Zeman a Jakub Doktor v souboji o puk
Brankář Petr Kváča z Liberce
Hokejisté Liberce na svém ledě hostili Olomouc
Hokejisté Liberce na svém ledě hostili Olomouc
Hokejová Tipsport extraliga po reprezentační přestávce pokračovala ve středu dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 23. kola otočily vývoj utkání s Českými Budějovicemi a zvítězili na domácím ledě 4:2. Liberec v předehrávce 24. kola zvítězil popáte v řadě nad Olomoucí, Bílí tygři přehráli Hanáky 4:2.

Vítkovice - České Budějovice 4:2

Domácí předehrávku 23. kola obrátili ze stavu 1:2 třemi góly v závěrečné části hry, během tří minut strhli vedení na svou stranu zásluhou Marka Kaluse a Chada Yetmana, v power play zpečetil výsledek Petr Hauser. Za hosty dvakrát skóroval ve svém pětistém extraligovém utkání Jan Ordoš.

Liberec - Olomouc 4:2

Bílí tygři zvítězili v předehrávaném utkání 24. kola. Během úvodní třetiny promarnili dvoubrankový náskok, přesto zdolali Hanáky ve vzájemných duelech popáté za sebou a poskočili na osmé místo tabulky. Gól a nahrávku si v dresu vítězů připsal útočník Martin Faško-Rudáš.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
42Detail
LIVE
42Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Sparta231031967:5637
3Plzeň201023545:3537
4Pardubice211022765:5036
5Mountfield20940754:4435
6Vítkovice22932863:5935
7Brno211013758:5635
8Liberec221004856:5634
9Č. Budějovice2210111065:6133
10Olomouc2210111050:5533
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

