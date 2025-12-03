ONLINE: Trápící se Vítkovice hrají proti Olomouci, Třinec měří síly s Hradcem
Vítkovice, které se aktuálně topí v krizi, hrají na svém ledě v předehrávce 47. kola Tipsport extraligy s Olomoucí. Svěřenci Václava Varadi v posledních třech střetnutích padli v řadě, a to s celkovým skóre 1:14. Třinec v rámci dohrávky 7. kola bojuje proti Hradci Králové a chce odčinit nedělní porážku se Spartou. Oba zápasy české nejvyšší hokejové soutěže sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2
Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3
Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4
Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5
Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6
Mountfield
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7
Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8
K. Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9
Č. Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10
Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11
Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12
Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13
M. Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14
Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž