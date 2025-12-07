Litvínov i potřetí v sezoně porazil Liberec. Jurčíkovi kvůli bouli museli upravovat helmu
Hokejový Litvínov nezhasíná, umazal kousek z bodového dluhu. Vítězství 3:2 v extralize nad Libercem zajistil tři minuty před koncem třetí části v přesilovce Matúš Sukeľ. Bílé Tygry Verva porazila i potřetí v sezoně. „Šťastný klub pro nás asi,“ usmál se Ondřej Jurčík, který v rozhodující chvíli clonil před brankou. „Ale nesmíme bodovat jen proti Liberci, musíme začít vyhrávat se všemi,“ dodal.
Hrát nejvyšší soutěž jako v bývalé NDR a být jedinými účastníky jako tam Litvínov a Liberec, jsou Krušnohorci šampiony. Ondřej Jurčík zase až symbolicky předvedl, jak se všichni musí za Litvínov rvát. Vytáhlý křídelní útočník se ukázal jako Jura. V nouzi zaskakoval v roli jednoho ze tří centrů. Po dvou minutách hry dostal od bývalého spoluhráče a nyní libereckého obránce Denise Zemana zásah pukem do hlavy.
„Kotouč šel po mantinelu ven, zkoušel jsem ho zastavit, abychom se udrželi v útočném pásmu. Zemi mi to dal na vidle, dostal jsem ji do čela. Nebolelo to, jen jsem viděl na plexi krev. Ránu mi pak zašili. Vznikl z toho tenhle golfový balonek,“ ukazoval nateklý oblouk nad levým okem.
Několik minut se v místě Jurčíkova zranění upravoval led, litvínovský útočník se brzy vrátil do hry. Jen už na sobě neměl dres s číslem 64, nýbrž 69 a bez jmenovky na zádech. „Říkal jsem si, že musím rychle zpátky. Jestli to trvalo pět minut? Jsem rád, že jsem v tom kluky nenechal. Ale když jsem se viděl v zrcadle, bylo to docela husté. Napadlo mě, že nenasadím helmu. Naštěstí jsme ji zmenšili tak, že mi držela výš a nepřesahovala do boule. Šlo s tím hrát. Chtěl jsem být co nejrychleji zpátky na ledě, abych pomohl, protože tam byli jen dva centři. Zaskakuju z křídla,“ líčil Jurčík.
Hráči Litvínova mají na tohle smůlu. Kvůli zranění po zásahu pukem do obličeje nehrají Michal Gut a Matěj Maštalířský. Jurčík se dalším z nich nestal, při prvním střídání po návratu na led ho však potkala naprosto stejná situace.
„Ale raději jsem odjel od mantinelu. Fakt jsem se bál, abych nedostal znovu do obličeje. Potom už jsem strach neměl, jak jsme se točili na tři centry, spadlo to ze mě. Naštěstí se nic dalšího nestalo, taky jsem předtím dostal do čela, a nikoli do nosu. Jinak bych nemohl dýchat, nemůžete smrkat a všechno nevyplivnete,“ pokračoval Jurčík.
Litvínov? Žádná ořezávátka
Liberec bodoval v pěti předchozích zápasech za sebou, z nich čtyři vyhrál. Jediný bod ho dělil od vedoucí Sparty. Na Litvínov se mu ale nedaří. A venku si taky nevedl nejlíp. Na Chezu vletěl zhurta. Ujal se vedení, domácí však ještě do první přestávky otočili. Nicolas Hlava v přesilovce po akci na jeden dotek pálil bez přípravy z mezikruží, pak svou devátou trefou přispěl nejlepší střelec severočeského celku Theodor Pištěk.
„Nejsou žádná ořezávátka, mají dobrý tým. Musíme příště najít cestu, jak je zlomit. Z naší strany to nebylo špatné, měli jsme zápas dobře rozehraný. Do prodloužení jsme ho měli dostat. Mrzí to hodně,“ vracel se k průběhu liberecký útočník Adam Musil, který na první gól nahrál a druhý dal po ukázkové kličce do bekhendu.
Liberec nevyužil ani jednu ze čtyř přesilových her, Litvínov početní převahu využil jednou, rozhodující zásah Matúše Sukeľa přišel těsně po skončení jedné z nich. Na ledě byl v tu chvíli i Ondřej Jurčík. „Můj úkol je stát u brány a mařit gólmanovi výhled. Kluci pochopili, že tam musí střílet. Puk se šťastně odrazil k Sukymu, který valil shora do brány. Jsem rád, že to propálil a že jsme urvali tři body v tak těsném zápase, kde to mohlo dopadnout na jednu i druhou stranu,“ řekl.
U jeho jména se během zápasu už po druhém gólu objevila asistence, pak ale zmizela. „Takhle mi sebrali už dvě nahrávky. Minulý zápas jsem dával Zygymu (Pawel Zygmunt), teď Pišťovi, snad mi nahrávku dají. Ale hlavní jsou body, jen abychom je sbírali po reprezentační přestávce,“ přál si Jurčík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž