Hráčský agent jde do protiútoku: Pane Prymulo, nelikvidujte český sport!

Do utkání v Plzni nastoupil do branky Českých Budějovic gólman Jiří Patera • ČTK / Chaloupka Miroslav

„Chápu vládu, že se snaží chránit občany, vesměs starší populaci anebo rizikové skupiny obyvatel. To je v naprostém pořádku. V době „epidemie“, i když u jiných infekčních onemocnění je epidemie považována až od cca 2000 případů na 100000 obyvatel, tak u této nemoci je to již při čísle menším než 100 lidí na 100 tisíc obyvatel. Nejhorší okres v republice má k dnešnímu dni 256,63 nakažených lidí na 100 tisíc obyvatel. Chápu, že je tato nemoc nová, i když koronavirů je celá řada.

Co ale nedokážu pochopit je, že místo toho, aby naši poslanci za šest měsíců vymysleli, jak ochránit rizikové skupiny, tak nyní opět dochází k omezování těch samých odvětví jako dříve. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale takovéto řešení by dokázal vymyslet i školák 1. stupně ZŠ, kdyby to dostal za domácí úkol…

Nejsem povoláním doktor ani epidemiolog, ale kdyby raději vláda zakázala vycházení ven zhruba těm 300 tisícům rizikových obyvatel (jak proběhlo v médiích), zabezpečila jim nákupy nebo stravu domů pomocí jejich rodin a tam kde nemůže pomoci rodina, tak třeba nasadila armádu, mělo by vše mnohem menší dopady, než omezování dalších cca 10,4 milionu obyvatel.

Vím, o čem mluvím, sám mám tátu v rizikové skupině, srdce mu funguje na 30 procent a je od ledna po mrtvici, kvůli omezení kontaktu se o něj stará má sestra. To říkám jen proto, aby nemohl někdo říci, že nevím, o co jde.

Ve většině klubů hráči již přišli o 50 procent příjmů za posledních šest měsíců, do toho o další peníze za bonusy z play off atd. Nyní hráčům hrozí, že přijdou o další část peněz a v nejhorším případě o všechny finance ze zbytku této sezony.

Nedokážu pochopit, že toto vláda dopustí. Do dnešního dne jsem přitom neviděl jediného politika, žádného státního zaměstnance, který by dobrovolně přistoupil na snížení svého platu třeba o 20 procent, natož o padesát. V nejhorším případě si chtějí zmrazit platy a v tom lepším dostanou ještě přidáno…

Vážená vládo, všichni hráči, zpěváci, restauratéři a další lidé, které omezujete, mají rodiny, stejně jako vy a ostatní lidé. Přijde mi to cele absurdní. Ještě se ani neprokázal jediný nakažený divák z hokejové arény a už jsou zápasy bez diváků. Co ten slib pana Prymuly z minulého týdne, že na 14 dnů bude smět chodit na stadiony pouze tisíc diváků a pak že se toto opatření rozvolní, pokud se křivka zploští?

Anebo naprosto čerstvá věc. Pan Prymula tvrdí, že nové podmínky ohledně uzavření stadionů pro diváky byly konzultovány s Národní sportovní agenturou. Přitom vím o řadě klubů, kteří toto rozporují, verdikt se dozvěděli až z médií, takový postup s nimi nebyl konzultován.

Až pětadevadesát procent klubů si dokáže zřídit bezpečnost nošení roušek na zimním stadionu, dokážou také zajistit, aby lidé nevycházeli ze sektoru hromadně, ale třeba postupně, aby nedocházelo ke shlukování lidí, pouštět je v intervalech. Myslím si, že není správné potrestat všechny kluby stejným metrem. Ať je potrestáno pouze těch 5 – 10 procent klubů, které nedokážou zajistit nošení roušek.

Extraliga je ročně dvoumiliardový produkt

Pevně věřím, že vláda v čele s panem Babišem a ministrem zdravotnictví panem Prymulou celou situaci přehodnotí. V této době nejde pouze o hokej, jde celkově o sport, kulturu atd. U herců, zpěváků, malířů a podobných profesí jde „pouze“ o vypadnutí příjmu. Píši pouze, ale i tito lide mají své rodiny, závazky, hypotéky atd. U sportovců je to ovšem ještě horší! Herec po roce, pokud zvládne období bez příjmu, může začít hrát, nepotřebuje tréninky. Ale sportovci? Jestliže se ukončí sezona, hráči nebudou mít jak trénovat, za rok budou neprodejní, těžko se do toho budou dostávat zpět.

Toto je ale pouze jedna strana věci, po vašich zásazích celkově zanikne sport v České republice. Každý premiér vlády, když se vyhraje nějaká medaile a je úspěch, tak pak rád chodí do šaten, gratuluje k úspěchu, plácá si se sportovci, ale v době „epidemie“ jsou jako první na odstřel!

Pan Prymula řekne, že jinde ve světě to jde také bez diváků, ale je třeba si uvědomit, že v jiných státech jsou hráči zaměstnanci a státy nabízejí většinově kompenzace, ať je to Německo, Švédsko. U nás jsou všichni hráči OSVČ, nemůžeme se porovnávat s ostatními státy.

Z dostupných informací vyplývá, že hokejová extraliga je ročně dvoumiliardový produkt. Pan Prymula přitom tvrdí, že nechce omezit ekonomiku státu, tak doufám, že jako ekonomiku bude brat i toto. Dále tu máte 18 klubů v Chance lize. A to se bavíme pouze o dvou soutěžích v Česku, je tu i fotbal, basketbal a další sporty. Všechno to jsou podnikatelské subjekty a potřebují přežít. V první vlně epidemie to hráči vzali, podepsali snížení peněz, tak ať je nyní vláda podpoří obráceně.

Šéf extraligy Josef Řezníček pochválil kluby za dosavadní přístup k opatřením • Foto ČTK / Vít Šimánek

Částečně třeba i tím, že zajistí více přímých hokejových přenosů ve veřejnoprávní České televizi, díky čemuž se dostane více i na sponzory, jejichž reklamní plnění bez odebraných diváků na stadionech přichází v podstatě vniveč.

A dále… Většina klubů platí za arény nájemné městům, státu, v řádech několika milionů ročně, ale neslyšel jsem do dnešního dne, že by město, potažmo stát řekl: Promíjíme vám alespoň částečně nájemné nebo dokonce roční, podpoříme tím přežití klubu. Stát si musí uvědomit, že pokud nepřežije seniorský hokej, stěží pak přežije mládež, jelikož ta na nájemné a provoz stadionu těžko bude mít.

V roce 1995 byla v Česku největší chřipková epidemie, zemřelo šest tisíc lidí, problémy měly i děti a mladí. O tom se nyní už skoro neví, v té době byly chřipkové prázdniny tři týdny včetně Vánoc. Ale nebyla tu žádná taková drastická opatření a překvapivě i zdravotnictví to zvládlo.

S tím co se nyní děje, možná vláda ochrání rizikovou skupinu, ale může lehce zničit život mladým a zdravým jen kvůli tomu, že přijdou o práci, zkrachují atd. Ve finále to bude mít mnohem horší dopad na celou společnost, pokud rodiny s dětmi nebudou mít kde bydlet atd.

Aby se v listopadu zase necinkalo klíči na Václavském náměstí

Politici mluví o solidárnosti, toleranci a podobně, ale zkuste vysvětlit těm rodinám s dětmi, až budou bydlet třeba na ulici, že udělali dobrou věc, byli solidární a nyní budou mít třeba 30, 40 let zkažený život. Dle slov experta pana Šmuclera, většinou kvůli nemocným lidem, kteří by stejně na jejich nemoc zemřeli, jen kdyby tu nebyl covid, tak třeba o šest měsíců déle.

Myslíte, že staří rodiče budou šťastní, pokud uvidí své mladé děti a vnoučata, jak mají zkažený život jen proto, aby oni mohli žít? Sám mám rodinu, dvě děti a mohu říct, že 99 procent rodičů raději obětuje svůj život pro spokojený život svých dětí, vnoučat.

Prosím pana Prymulu, vládu, hygienu, aby zvážila své rozhodnutí a dali klubům a sportovcům možnost hrát. Já si myslím, že fanoušci by i respektovali docházku na hokej nejen v rouškách, ale klidně i v ochranných štítech, jen aby mohli jít v této těžké době za kulturou, přišli na jiné myšlenky a zároveň podpořili své kluby a hráče v boji o přežití, jak jejich rodin, sportu, tak i reprezentaci.

Pokud mi někdo tvrdí, že v divadle při komedii, kdy se lidé smějí od začátku do konce, nedochází k přenosu nákazy, kde lidé mohou sedět jeden vedle druhého, pak hromadně odcházet, tak nevidím jeden rozumný důvod, proč by nemohli lidé na sport s rouškou a třeba i ochranným štítem při třetinové návštěvě stadionu.

Chce to pouze chtít vymyslet, jak to udělat, podle možností každého stadionu, kapacity a ne plošných dat, že může na všechny stadiony třeba tisíc lidí. Jeden zimák bude mít kapacitu 2500 lidí, druhý 18 tisíc a na oba může stejný počet lidí?

Ať už se prosím začne racionálně přemýšlet. S povahou českých lidí se obávám, aby se v listopadu necinkalo klíči na Václavském náměstí, jelikož nespokojenost a naštvanost lidí povážlivě sílí.“