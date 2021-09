Antoš o Královi: Nejsem v šoku. Teď najít někoho, kdo do toho řízne

Vyjadřoval se od počátku celé kauzy velmi otevřeně. Milan Antoš, hokejový expert České televize, byl nepříjemně zaskočen zjištěním deníku Sport, že prezident Českého hokeje Tomáš Král fungoval jako agent kontrarozvědky StB. Středeční rozhodnutí Krále odstoupit ze své funkce k červnu 2022 ho překvapilo taktéž. „Ne že by mě to zaskočilo, ale spíš překvapilo. Ale nemyslím, že by to bylo v emocích, spíš to bylo dopředu připravené,“ řekl.

Zaskočilo vás i rozhodnutí výkonného výboru, který vyjádřil poměrem hlasů 9:1 podporu prezidentovi Tomáši Královi?

„Otevřeně si myslím, že hokejový svaz by měl být otevřenou institucí, kde by hlasování mělo být veřejné, kde jsou všichni pro hokej a kde jsou jasně čitelné lidské tlaky a další věci. V takovém momentu by přeci lidé ve Výkonném výboru měli vědět, proč se tak rozhodují. Mělo by to být transparentní a viditelné, oni se přeci nemají čeho obávat. Ale výsledek hlasování mě nepřekvapil a to, že pan Král odstupuje příští rok v červnu nebylo emotivní rozhodnutí. V tuhle chvíli šlo o připravenou věc. Nešokovalo mě to, že bych si řekl: tyjo, tak ten do toho sekl.“

Vnímáte to tedy tak, že přestože v pondělí říkal na tiskové konferenci, že nehrozí, že by odstoupil, tak během tak krátké chvíle kompletně otočil?

„Domnívám se, že kdyby neodstoupil teď, tak na konci svého volebního období ano. Nemyslím totiž, že by znovu kandidoval. Já to beru tak, jaký to má vliv na český hokej a je mi úplně jedno, jestli se ten prezident jmenuje tak, nebo onak. Jde mi o to, jestli výkonný výbor a prezident dovedou měnit český hokej k lepšímu. A v tuhle chvíli myslím, že nejsou. Pokud nyní chceme udělat změnu, tak musí být zásadní a celková.“

Povídejte.

„Opravdu musí přijít noví lidé s jinou koncepcí. Současná koncepce tréninku a organizace ze strany pana Krále a pana Lenera se prostě nepovedla. Je to viditelné. A že se teď na konci objevil tenhle škraloup, už je pouze věcí kosmetické úpravy.“

Mluvíte o radikálním řezu a o změně koncepce. Máte v hlavě nějaká jména, která by mohla svaz vést?

„Nechci říkat jména. Když já někoho zmíním, tak je to pro něj černý puntík na svazu. Lidi nejsou moc rádi, když budu někoho jmenovat. Takže nechci. Ale určitě by to měl být člověk střední generace, který si přivede vlastní lidi. Ano, někdo z Výkonného výboru zůstane, ale opravdu by měla přijít zásadní změna. Především kvůli tomu, co se děje v mládežnických ligách. To, co se děje v extralize, nebo v Chance lize je jedna věc. Ale my prostě vážně potřebujeme všechny peníze, které svaz vygeneruje od státu a od sponzorů cpát do klubů a do mládeže. Aby se tu nastartovala změna, že tu děti budou zůstávat a zlepšovat se. To, jestli to dovede Petr, nebo Pavel, je úplně jedno, ale najděme někoho, kdo bude mít odvahu do toho říznout.“

