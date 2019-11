ANKETA o MMA: Agrese, ale i respekt. Fenomén rozděluje české sportovce

Jsou MMA zápasníci dobrými vzory pro děti? Odpovědi na tuto otázku se různí. Velkou diskuzi odpálil na sociálních sítích atlet Jakub Holuša. Halový mistr Evropy z roku 2015 se na facebookovém účtu opřel do zápasů MMA a jejich vlivu na děti. „Je dobře, že naše děti sledují, jak z lidí v kleci stříká krev?“ napsal mimo jiné. Zeptali jsme se proto sportovců, lékařů a trenérů, jak se na MMA dívají oni. Otázka zněla takto: Je podle vás tento agresivní sport dobrým příkladem pro mladé?

Marian Jelínek sportovní kouč, bývalý mentální kouč Jaromíra Jágra „Přesto, že nejsem zastánce agresivity, je nutné to vidět v širších souvislostech. Především historicky je agrese spojena s vývojem lidstva v různých podobách stále. Gladiátorské zápasy, rytířské souboje nebo různá bojová asijská umění. Proto je otázkou, jestli určitá “řízená” agrese v podobě sportovních klání tohoto typu není jednou z cest, jak se ji snažit mít pod kontrolou a ne aby se projevovala na ulicích či v soubojích “zakázaných”. Je však velmi důležité, jak je taková aktivita prezentovaná a vnímaná společností. Jedná se o dobrovolný sportovní souboj muže proti muži v rámci pravidel a za dohledu rozhodčích, anebo je to prezentováno jako bezhlavá krvelačná brutální rvačka? Ta prezentace a vnímání má totiž velký vliv na mládež. Podívejme se na ragby. V mnoha státech vnímáno jako ten nejférovější kolektivní sport, a já si myslím, že právem!“

Jaroslav Kulhavý biker „Myslím ze MMA je hodně náročný komplexní sport, který je neskutečně fyzicky a psychicky náročný. Oblibu samozřejmě chápu, i já občas sleduji. Je to především skvělá show. Co se týká příkladu pro děti, je to spíše problém, který vnímám a nemyslím, že to působí zrovna dobře na nevyzrálou mentalitu. Už například předzápasová vyjádření, která často patří k PR. Problém je, když to mají naservírované jen prostřednictvím sociálních sítí i běžných médií a jednostranným pohledem na tento sport.“

Petr Soukup profesionální triatlet a fyzioterapeut „Všichni jsme museli zaznamenat velký vzrůst popularity MMA sportu v posledních letech. Mají perfektní promo a myslím, že řada sportů se zde může inspirovat. Je MMA vhodný sport pro děti? Odpovím na tuto otázku trochu obecněji. Existuje vůbec ideální sport pro naše děti? A co je ideální? Osobně považuji každý sport za prospěšný. Největší roli zde mají trenéři, kteří musí děti udržet u daného sportu, neustále je motivovat, být tvořiví na trénincích a směřovat snažení správným směrem. Ano, v MMA na vrcholové úrovni vidíme krev, násilí, četná zranění, ale taková je prostě doba a jen málo z nás se bude dívat na šachovou partii. Na druhou stranu spatřuji v bojových sportech ohromnou disciplínu, která dnešním dětem chybí, úctu k trenérovi i svému soupeři, komplexní přípravu těla jak po fyzické, ale i psychické stránce. Na tréninku máte možnost “vybít” zlost, napětí a agresi, kterou si nenesete domů nebo na veřejnost. Dle mého není dobrých a špatných sportů. Každý máme jiné předpoklady a očekávání od pohybových aktivit. Pokud se k jakémukoliv sportu přistoupí správně, bude nám dozajista přínosem. A proto nepovažuji MMA v případě správného vedení za nevhodný sport pro naše děti.“

MUDr. Jan Hnízdil bývalý lékař juniorské hokejové reprezentace a italské profi stáje na cyklistickém Giro d'Italia „V jednom z dílů seriálu Přátelé se Monika zamiluje do miliardáře Petea. Ten se rozhodne stát šampiónem šampionů v ultimate fighting. Pokaždé dostane strašně nařezáno, ale nenechá se odradit. Monika se nemůže dívat, jak trpí, a raději se s ním rozejde. Ten díl Přátel se mi moc líbí, jen jsem netušil, že taková disciplína skutečně existuje. Pak jsem jednou hledal přenos z Tour de France a narazil na zápas MMA. Nevěřil jsem vlastním očím. Asi jako Monika. Po pár minutách jsem to musel vypnout. Jako kluk jsem chodil do Sokola, byl vedený k tomu, že sport má rozvíjet hravost, všestrannost, smysl pro fair play je založený na principu kalokagathia: spojení krásy a dobra. Smyslem MMA je soupeře zmlátit, zkopat, zadupat do země, přidusit, vykloubit mu rameno, vymlátit z něj duši. A přitom se tomu říká sport. To mi hlava nebere. Proti gustu ale žádný dišputát. Pokud chtějí mít rodiče z dítěte agresora, je MMA správná volba. A když se mu podaří zmrzačit dostatečné množství soupeřů, nebo se zmrzačí sám, třeba mu pan prezident Zeman udělí státní vyznamenání. Jako freestylovému motokrosaři Liborovi Podmolovi. Sportu zdar!“

Jiří Ježek bývalý profesionální cyklista „Mně osobně MMA nic neříká, nelíbí se mi, nejsem fanouškem Oktagonu, UFC a podobných show, ale nechci to odsuzovat. Záleží na rodičích, zda děti vezmou na takové zápasy. Myslím, že je spoustu vhodnějších sportů a pohybových aktivit, které vychovávají děti ke vzájemnému respektu, ohleduplnosti a pracovitosti. Myslím, že kolem nás je všude agresivity až dost a v kombinaci s podobně laděnými počítačovými hrami mi nepřijde šťastné předkádat dětem další podobné vzory. Ale rozhodnout se musí každý rodič, ten sport sám za to nemůže.“

Zdeňka Seidlová atletka, sprint 400 metrů „Něco málo jsem zaregistrovala, že se teď tohle téma řeší. Ale abych byla upřímná, MMA jsem zatím nepodlehla a tenhle typ sportu nesleduji, proto ani tenhle sport nechci nijak hodnotit. Na otázku, zda podle mě je MMA dobrým sportovním příkladem pro děti, se mi složitě hledá odpověď, protože si myslím, že cílovou skupinou MMA nejsou děti. Ale rozumím, že někdo toto téma otevírá, protože nelze zabránit tomu, aby s tím děti nepřišly do styku. Stejně ale v dnešní době internetu se bohužel děti mohou dostat k mnohem horším věcem, než jsou záběry ze zápasů MMA.“

Zuzana Hejnová atletka, sprint „Myslím si, že v dnešní době, kdy hodně dětí trpí obezitou, je jakýkoli sport dobrý, takže i bojové sporty. Dle mého MMA není primárně o agresivitě. Nemyslím si, že by se na tréninku učilo, jak někomu vědomě ublížit. Je to hodně fyzicky náročný sport, při kterém je samozřejmě větší riziko úrazu, ale i v jiných sportech se lze zranit také a krev je možné vidět i třeba v hokeji nebo i v atletice. Když spadnu na překážce, mohu se taky zranit, i když vlastní vinou. Kolem MMA je velká mediální pozornost a myslím si, že je to jedině dobře. Každý sport potřebuje peníze a propagaci.“

Petr Švancara bývalý fotbalista „Každý sport je dobrý příklad pro děti, takže i MMA. Přiznám se, že to logicky ale není můj šálek kávy, nerad se na to popravdě dívám, protože jsem se nikdy nepral.“

Barbora Strýcová tenistka „Myslím, že v dnešní době jakýkoliv sport je dobrý sport. Stejně jako tenis mohou i bojové sporty děti naučit disciplínu, respekt a úctu k soupeři. A hlavně se pravidelně hýbat. Osobně MMA nevnímám jako agresivní. Nastupují proti sobě dobře trénování atleti, stejně jako u boxu nebo juda. Není tedy vůbec třeba vyvolávat jakoukoliv hysterii. V tomto směru bych se spíš obávala počítačových her, sociálních médií a podobně.“

Petr Koukal badmintonista „Domnívám se, že MMA získalo pověst agresivního sportu plného násilí neprávem. Je to dáno zejména tím, že médii se šíří především show profesionálních špičkových turnajů, ale již jen zasvěcení vědí, že tento sport má dnes obrovskou amatérskou základnu, jasná a přísná pravidla, výchovný systém nejen bojovníků, ale i trenérů a rozhodčích. Tento bojový sport je z mého pohledu na stejné hodnotové platformě jako box, judo nebo řecko-římský zápas. Je konfrontací z očí do očí a rozvíjí vlastnosti jako je vytrvalost, odolnost a respekt k soupeři. Stačí se podívat, jak se k sobě chovají soupeři po boji. Vždy (v amatérském i profiboji) jde o vyjádření vzájemné úcty! Vím, že například agentura MMAA pracuje s mládeží naprosto skvěle a jiné sporty by se od nich mohly učit.“

Pavel Macek trenér síly „Nesoutěžní MMA jako volnočasová aktivita, pod vedením dobrého trenéra, je jako všestranně rozvíjející sport pro děti ideální: dostanou se do kondice, zesílí, utuží se psychicky, naučí se fér play a respektu. Totéž platí pro amatérskou ligu, včetně dětí. Nesuďme MMA jen dle profesionálního showbyznysu. Rodiče, zajděte se podívat do více týmů, podívejte se na trénink, dejte řeč s trenéry, ujistěte se, že se bude dítko rozvíjet jak fyzicky, psychicky, a hurá do toho.“

Kristián Hynek biker „Bohužel obliba tohoto “sportu” strmě vzrůstá s rostoucí agresí ve společnosti, to je pro mě velmi znepokojivé. Je to obraz společnosti, ve které žijeme, a určitá fáze cyklu našeho vývoje. Nevím, zda existuje mnoho těch, kteří by si snad mohli myslet, že by něco takového mohlo být dobrým příkladem pro naše děti. Velké říše v lidské historii zažívaly podobné fáze. Jak to dopadlo, ví asi většina z nás. Neřekl bych, že jsem striktním odpůrcem bojových sportů, ale v této brutální podobě s tím nesouhlasím, a to se netýká pouze MMA, ale i jiných bojových sportů, pokud jsou provozovány a prezentovány s touto mírou agresivity.“

Richard "Gaspi" Gasperotti biker „Perou se kohouti, psi a teď i lidi. Už takhle máme dost stresových vjemů kolem sebe a vystavovat tomu ještě děti mi přijde masochistické. Už jen nechat na to koukat své potomky bez adekvátního vysvětlení, proč to ti páni vlastně dělají, je špatně. Čert ví, co to v nich může vyvolat nebo zanechat“

Lucie Šafářová bývalá tenistka „Já MMA nikdy neděla a ani se na to nechodím dívat, takže nechci nějak MMA hodnotit. Ale přiznám se, že je to na mě moc tvrdý sport. Některé bojové sporty mi přijdou fajn - judo, kung-fu atd. Myslím, že děti by se měly učit respektu k soupeři a hodnoty. Když už to jde do KO stavu, tak mi to přijde prostě moc. Jsem na to citlivá.“