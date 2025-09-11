Do Tokia v čele s Vadlejchem: návrat na šťastné místo po sezoně plné smůly
S pouhými dvěma letošními závody za pasem odletěl oštěpař Jakub Vadlejch do Tokia. I tak je tváří českého týmu na atletickém mistrovství světa, které se na Národním stadionu rozpálí v sobotu nad ránem. Tradiční medailová naděje tentokrát pořádá comeback po sezoně, kterou mu ztížily zdravotní trable. „Vypadl mu závodní rytmus. Na druhou stranu je tak zkušený závodník, že myslím, že to zvládne,“ říká reprezentační šéftrenér Pavel Sluka.
Lepší místo pro návrat na velkou scénu si Jakub Vadlejch snad nemohl přát. Do Tokia letěl zatím třikrát. Dvakrát si pak na mítinku v Kawasaki zlepšil osobní rekord. Potřetí získal přímo v hlavním městě Japonska olympijské stříbro.
„Pro mě je to asi jedno z nejúspěšnějších míst na světě, návrat na moc hezké místo,“ usmíval se Vadlejch před odletem.
Největšímu jménu české atletiky posledních let se krásné vzpomínky hodí. Letošní sezonu začal Vadlejch rozpačitým výkonem na květnové Diamantové lize v Dauhá a pak téměř tři měsíce nezávodil kvůli rozličným zdravotním potížím. Uprostřed léta v Banské Bystrici hodil potvrzující limit pro start na mistrovství světa, průměrným výkonem 82,33 metru je ale až na dvaatřicátém místě světových tabulek, víc letos hodil i mladý Čech Alexandr Čača. Na vrcholu tabulek jsou tři borci s výkonem přes 90 metrů, v čele Němcem Julianem Weberem v životní formě a obhájcem titulu Níradžem Čoprou, který v létě piloval formu se svým koučem Janem Železným v Nymburce či na Julisce.
„Jakub měl v letošním roce smůlu, zranění ho v závodní sezoně zabrzdilo. Ale v posledních týdnech byl na dobrých soustředěních, kde všechno vypadalo velmi dobře. Uvidíme, jestli mu závodní prožitky nebudou chybět. Doufám, že ne,“ hodnotí jeho vyhlídky reprezentační šéftrenér Pavel Sluka v podcastu iSport Extra.
ČESKÉ MEDAILE Z MS V ATLETICE
Rok
Místo
Zlato
Stříbro
Bronz
Celkem
1983
Helsinky
4
3
2
9
1987
Řím
0
1
1
2
1991
Tokio
0
0
0
0
1993
Stuttgart
1
0
0
1
1995
Göteborg
1
0
0
1
1997
Atény
2
0
0
2
1999
Sevilla
2
0
1
3
2001
Edmonton
2
0
0
2
2003
Paříž
0
1
0
1
2005
Helsinky
0
1
2
3
2007
Ósaka
2
1
0
3
2009
Berlín
0
1
0
1
2011
Tegu
1
0
0
1
2013
Moskva
2
0
1
3
2015
Peking
1
0
0
1
2017
Londýn
1
1
1
3
2019
Dauhá
0
0
0
0
2022
Eugene
0
0
1
1
2023
Budapešť
0
0
2
2
Vadlejch se v minulosti rád udržoval v tempu početnými závody. Před dvěma lety měl před světovým šampionátem v Budapešti za sebou devět soutěží. Teď mu nezbylo než zvolit podobnou taktiku, jakou proslul Aršad Nadím. Osvalený Pákistánec během sezony téměř nezávodí, ale na vrcholných závodech září. Předloni v Budapešti získal stříbro, loni v Paříži vyhrál olympiádu.
„Každému vyhovuje trošku něco jiného. Někdo je rád v závodním rytmu a potvrzuje si svou výkonnost na velkých závodech a k vrcholu sezony,“ říká Sluka. „Nadím dlouhodobě málo závodí, vždycky přijede velmi dobře připravený na velkou soutěž. Je tam velká neznámá. Kuba to měl vždycky postavené tak, že si závody taky vybíral, ale vždycky si potvrzoval, že je na tom dobře.“
Vadlejch jde spolu s dalším českým oštěpařem Martinem Konečným do kvalifikace ve středu. A k postupu do finále bude muset téměř s jistotou hodit svůj nejlepší výkon roku.
„Kdybych ho neposunul, znamená to neúspěch. V kvalifikaci je potřeba hodit ideálně kvalifikační limit, který tipuju, že bude kolem 84 metrů. Což nebude nic jednoduchého, ale pokusím se to hodit. Finále je hned druhý den. Dobře se vzbudit a už jít se vším,“ plánuje Vadlejch.