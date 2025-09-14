Jamajský double na MS! Stovce v Tokiu vládl Seville, šampion Lyles skončil třetí
Mužská stovka na atletickém mistrovství světa patřila Jamajčanům. Zvítězil Oblique Seville v čase 9,77 sekundy před Kishanem Thompsonem (9,82). Obhájce titulu a olympijský šampion Noah Lyles z USA doběhl ve finále třetí ve svém letošním maximu 9,89.
Na šampionátu v Tokiu se potvrdila předpověď světového rekordmana Usaina Bolta, který předpovídal jamajský double. Úspěch krajanů sledoval z tribuny Národního stadionu. Čtyřiadvacetiletý Seville vybojoval první velkou individuální medaili v kariéře. Finále kvůli diskvalifikaci za ulitý start neběžel olympijský šampion z dvoustovky Letsile Tebogo z Botswany.
Američané se dočkali titulu v ženském finále. Jednička letošních tabulek Melissa Jeffersonová-Woodenová v něm vylepšila rekord šampionátu na 10,61 sekundy a posunula se na čtvrté místo v historickém pořadí. Za ní skončily Jamajčanka Tina Claytonová (10,76) a olympijská šampionka Julien Alfredová ze Svaté Lucie (10,84). Obhájkyně titulu Sha'Carri Richardsonová z USA doběhla pátá v čase 10,94.
Jeffersonová-Woodenová se přiblížila na 12 setin světovému rekordu krajanky Florence Griffithové-Joynerové a v historických tabulkách se zařadila o setinu za Shelly-Ann Fraserovou-Pryceovou. Jamajská legenda a pětinásobná mistryně světa v této disciplíně dnes v 38 letech doběhla ve finále šestá za 11,03.
Triumf z pařížské olympiády zopakovala americká dálkařka Tara Davisová-Woodhallová. Zvítězila v nejlepším světovém výkonu sezony 713 centimetrů. Za ní skončily Němka Malaika Mihambová (699) a Natalia Linaresová z Kolumbie (692).
Maraton vyhrála Keňanka Peres Jepchirchirová (2:24:43). Ve finiši porazila o dvě sekundy Etiopanku Tigst Assefaovou a navázala na olympijské zlato, které na japonské půdě získala před čtyřmi lety. Česká vytrvalkyně Moira Stewartová závod nedokončila. Národní atletický svaz na sociálních sítích informoval, že byla kvůli zdravotní problémům stažena na 25. kilometru.
Nejrychlejší dvě maratonkyně vbíhaly na Národní stadion v Tokiu společně. Rozhodující nástup Jepchirchirová předvedla na začátku cílové rovinky . Po třech světových titulech v půlmaratonu a vítězství na OH 2021 v maratonu v Sapporu přidala do sbírky první světový titul na maratonské distanci.
Naopak Assefaová prohrála finiš na druhé velké akci za sebou. Na loňských OH v Paříži držitelka nejrychlejšího času všech dob v čistě ženském závodě získala stříbro za Sifan Hassanovou.
Na třetí příčku se v posledních kilometrech překvapivě prosadila Julia Paternainová reprezentující Uruguay. Studentka americké univerzity s britskými kořeny neměla jasno o své pozici, a když v čase 2:27:23 proběhla cílem, dlouho nemohla uvěřit, že je bronzová. Pro Uruguay, v jejíchž barvách závodí od letošního ledna, získala první medaili v historii MS.
Po dvou olympijských triumfech se poprvé stala mistryní světa americká diskařka Valarie Allmanová. Třicetiletá vrhačka po bronzu z MS 2022 v Eugene a stříbru na předloňském šampionátu v Budapešti tentokrát nechala všechny soupeřky za sebou výkonem 69,48 metru. Stříbrnou Jorinde van Klinkenovou z Nizozemska porazila téměř o dva metry. Bronz získala Kubánka Silinda Morálesová (67,25).
Mistrem světa v běhu na 10.000 metrů se překvapivě stal Jimmy Gressier. Osmadvacetiletý Francouz, jenž na této distanci dosud nedosáhl na medaili ani na evropském šampionátu, v závěru zaskočil všechny favority. Zvítězil za 28:55,77 minuty a o šest setin předčil Etiopana Yomifa Kejelchu. Bronz získal další Evropan Andreas Almgren ze Švédska (28:56,02).
MS v atletice v Tokiu:
Finále:
Muži:
100 m (vítr: +0,3 m/s): 1. Seville 9,77, 2. Thompson (oba Jam.) 9,82, 3. Lyles 9,89, 4. Bednarek (oba USA) 9,92, 5. Leotlela (JAR) 9,95, 6. Ajayi (Nig.) 10,00.
Ženy:
100 m (+1,3 m/s): 1. Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,61, 2. Claytonová (Jam.) 10,76, 3. Alfredová (Sv. Lucie) 10,84, 4. Jacksonová (Jam.) 10,88, 5. Richardsonová (USA) 10,94, 6. Fraserová-Pryceová (Jam.) 11,03.