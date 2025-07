Česko veze z atletického ME do 23 let tři medaile. Tyčkařka riskovala, oštěpařka bere stříbro

Po zlaté stovce sprinterky Karolíny Maňasové přinesly na mistrovství Evropy do 23 let v Bergenu Česku další medaile klasické české disciplíny. Tyčkařka Viktorie Ondrová získala zlato díky povedenému risku v boji o medaile a výkonem 445 centimetrů si výrazně vylepšila osobní rekord. Oštěpařka Petra Sičaková má stříbro za hod dlouhý 58,14 metru.

Viktorii Ondrové nezbylo než zvednout sázky. Po dvou nezdarech na hranici 430 centimetrů si poslední pokus nechala o pět centimetrů výš na hodnotu svého nového osobního rekordu. Uspěla a na ME do 23 let to byl její zlatý skok.

„Vznesla jsem to já, ale trenér měl stejnou myšlenku. Tady šlo o medaili, bylo to buď medaile, nebo páté místo. Nebyla jiná cesta,“ vysvětlovala Ondrová odvážný manévr.

V euforii skočila na první pokus i 440 centimetrů a napodruhé se přenesla přes 445 centimetrů.

„Neskutečné. Já jsem skákala a skákala, ani jsem si neuvědomovala, jaké jsou výšky. Je to úžasné,“ usmívala se.

Osobní rekord si zlepšila o třináct centimetrů. Zlatou medailí po čtyřech letech navázala na Amálii Švábíkovou a zahladila vzpomínky na juniorský evropský šampionát 2023, kde jako jedna z favoritek vypadla v kvalifikaci.

„Ty dva roky byly frustrující. Měla jsem medailové ambice a nevyšlo to. Hodně jsem si na sebe vytvářela tlak,“ líčila Ondrová, která byla na startovce podle výkonu až devátá nejlepší. „Nikdo o mě neměl zájem, byla jsem schovaná. Jsem ráda, že jsem dokázala prodat, co ve mně bylo.“

V oštěpu se dařilo dvěma svěřencům Davida Sekeráka, trenéra mistryně světa Haruky Kitagučiové. Petra Sičaková se v sobotním finále po nepovedeném začátku zlepšovala, ale na vítěznou Srbku Adrianu Vilagošovou nestačila.

„Prostě jsem chtěla vyhrát. Nebudu to skrývat. Šedesát jedna, šedesát dva bylo v mých silách. Házím šestým pokusem, tentokrát se nepovedl. Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou stranu mám radost,“ hodnotila Sičaková.

Vilagošová, dvojnásobná vicemistryně Evropy dospělých, byla jasnou favoritkou. Sičaková v souboji s ní prováhala začátek závdou. Až ve čtvrté sérii hodila 57,17 a dostala se na třetí místo za v tu chvíli druhou Němku Mirju Lukasovou.

„Němku jsem chtěla za každou cenu porazit, o dva centimetry prohrát by mě hodně mrzelo. Chtěla jsem se kousnout, pokusy předtím byly ploché,“ vysvětlila Sičaková.

Pátým pokusem hodila stříbrnou vzdálenost 58,14, ale dál už se nezlepšila. Vilagošová vyhrála výkonem 62,41.

Druhý Sekerákův svěřenec Jan Výška se po nevydařeném prvním pokusu ve druhé sérii blýsknul osobním rekordem 77,60 metru, což ho vyneslo na medailové pozice. Rychle však klesl na čtvrté místo, kde už zůstal.

Událostí šampionátu byl výkon norské čtvrtkařky Henriette Jaegerové, která vyhrála hladkou čtvrtku 49,74 a dosavadní nejlepší výkon ME do 23 let vylepšila po dvaceti letech o téměř celou sekundu.