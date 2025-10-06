Němec poosmé mistrem světa ve skoku dalekém mezi paraatlety. Nemůže startovat se zdravými
Tenhle chlap je nezmar. Němec Markus Rehm (37) poosmé v řadě získal zlato ve skoku dalekém na MS paraatletů. Výkonem 8,43 m nechal konkurenci jasně za sebou. Skončí někdy tato série? Ptají se v Německu. Vypadá to, že přes špičkové výkony nikdy nebude Rehmovi dovoleno závodit se zdravými atlety.
V neděli skončilo MS paraatletů v indickém Novém Dillí. Jedna z velkých otázek byla, jestli ve skoku dalekém někdo dokáže porazit německého hegemona Markuse Rehma. Sedmatřicetiletý rodák z Göppingenu se poprvé radoval z titulu mistra světa už v roce 2011 v novozélandském Christchurchi. Od té doby vládne této disciplíně zcela jednoznačně. K tomu získal i čtyři zlaté v řadě na paralympiádách.
Rehmovi se změnil život ve 14 letech, kdy se mu při wakebordingu stala nehoda. Byla mu amputována pravá noha pod kolenem. Kdekoho by to zlomilo, ale Rehm se nadále snažil oddávat sportu a stal se jedním z nejlepších hendikepovaných atletů historie.
Říká se mu příznačně skokan s čepelí, protože má podobnou prohnutou protézu jako kdysi třeba jihoafrický běžec Oscar Pistorius. Asi nepřekvapí, že Rehm je držitelem světového rekordu mezi paraatlety ve skoku do dálky, který má hodnotu 8,72 m.
V Indii sice tak daleko neletěl, ale jeho výkon 843 centimetrů by třeba na MS zdravých atletů v Tokiu stačil ve finále dálkařů na zlato. Ital Mattia Furlani se totiž stal mistrem světa za výkon 8,39 m.
Už v minulosti se vedly sáhodlouhé debaty na téma, jestli by Rehm měl dostat příležitost závodit se zdravými skokany.
Proti zdravým by měl výhodu
Hodně se o tom hovořilo už třeba v roce 2014 před ME v Curychu. Rehm totiž bohatě splnil limit pro start na šampionátu, ale už první instance v podobě německého svazu mu vystavila stopku. Rehm má díky odpružené náhradní končetině výhodu, znělo v prohlášení. „Praktikujeme inkluzi. Existují však jasné pochybnosti o tom, zda jsou skoky s protézou srovnatelné se skoky s přirozeným kotníkem,“ řekl tehdejší prezident svazu Clemens Prokop.
Rozhodnuto bylo na základě biochemické analýzy na německém šampionátu. Výsledek je takový, že Rehm je zvýhodněn. Nelze tedy plně srovnávat jeho zlatý výkon s výkonem Furlaniho v Tokiu, i tak jde ale o úžasný výsledek pro tohoto německého sportovce, který se ještě více zapsal do dějin.
Závod v Novém Dillí pro něj byl i speciální tím, že jeho trenérka Steffi Neriusová odchází do trenérského důchodu. Byla to od Rehma výhra hlavně pro ni.
„Tolik let spolu, tolik let neporaženi. Je to opravdu neuvěřitelné. Dnes pro mě bylo obzvlášť důležité vyhrát tuhle poslední soutěž pro Steffi. O to úžasnější je, že se to povedlo,“ vyznal se skokan, který na klubové úrovni hájí barvy Bayeru Leverkusen.
Skokanský fantom z Göppingenu už se v 37 letech asi nikdy nedočká možnosti konfrontace se zdravými skokany. Analýza provedená před jedenácti lety jasně ukázala, že by měl výhodu, jak už bylo řečeno. Ozývaly se ale také hlasy, které hovořily o tom, že má zároveň některé nevýhody například ve stabilitě, protéza také ztěžuje rytmus v rozběhu, ale to vše je Rehmovi málo platné. V 37 letech každopádně končit nehodlá, i když už to bude bez Neriusové.