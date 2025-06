S kým se Češky porvou? Malé holky ze země fotbalistů: Jsme klub rváčů

Už dnes mohou české basketbalistky získat jistotu účasti ve čtvrtfinále ME. Stačí k tomu zdánlivá formalita. Porazit nováčka na evropském šampionátu z Portugalska. Pro tým z Pyrenejského poloostrova je účast v Brně něčím výjimečným. „Lidi, co nesledují basketbal, a že jich je u nás doma hodně, si vůbec neuvědomují, co jsme dokázali. Buďte na nás prosím hrdí,“ vzkázala Márcia Da Costaová, ať už turnaj dopadne pro Portugalky jakkoliv.

Portugalská média dokonce mnohdy vtipně napsala, že na ME basketbalistek jede tým dvanácti malých holek ze země fotbalistů. Asi tak nějak lze vnímat náladu kolem Portugalek, které mají řadu nevýhod oproti zkušenějším a kvalitnějším soupeřům, ale rozhodně nemusejí cítit tlak.

Proti Češkám se postaví motorové myši, které nevypustí jediný souboj, ale chybí jim výška. S průměrem 179 centimetrů kouč Ricardo Vasconcelos přivezl nejmenší tým na celém turnaji.

V celkovém účtování světového žebříčku FIBA jsou hůře postavenými celky na EuroBasketu 2025 jen Litevky, které dlouho na velkých akcích chyběly a pak také největší outsider turnaje ze Švýcarska. Jenže Portugalky svou kůži nechtějí dát lacino, ukázaly to i ve čtvrtek večer proti Belgii. A české hráčky si jsou vědomy, že teprve vzájemný duel bude rozhodovat o úspěchu na šampionátu, ne čtvrteční kanonáda proti Černé Hoře.

Ve čtvrtek večer na nich byla znát nervozita, ale zároveň velká touha se ukázat. Portugalsko si pro premiéru na ME mezi ženami nemohlo vybrat těžšího soupeře. Vždyť Belgičanky se slovutnou Emmou Meessemanovou obhajují titul. A dobrých patnáct minut to byla výsledkově vyrovnaná partie. Pak už přece jen zlatá děvčata z roku 2023 kopla do vrtule. Výsledek? 52:81 rozhodně není ostudou.

Portugalky si na Češky věří

Pro tři jasné prohry s dovětkem, jak úžasná zkušenost to na českém tripu byla, však Portugalky do Brna nepřijely. Věří si. S Belgií mohly jen překvapit, vlastně by se dalo říct, že šampionát pro ně začíná až nyní.

„Asi jsem si plně uvědomila, čeho jsme dokázaly, když jsme dorazily do Brna. Bylo dobré začínat s Belgií. Proti Česku a Černé Hoře můžeme slíbit energii, odhodlání a bojovnost až do samotného konce,“ pravila kapitánka Sofia Da Silvaová.

Ve čvrtek večer bylo fuk, jestli zrovna Portugalky ještě drží krok v první čtvrtině, nebo už jen snižují jasný náskok soupeře. Vždy pozitivně naladění portugalští fans vyráběli příjemnou atmosféru. „Je to senzace, že jsou holky tady. Možná by to řekly samy, že některé z nich prožívají podzim kariéry a jsou na EuroBasketu. Píšou historii,“ prozradil své nadšení jeden z portugalských fanoušků.

Vlastně měl pravdu. Tohle je totiž další NEJ portugalského týmu na turnaji. Nejsou jen nejmenším týmem, ale také tím nejstarším. U dam se sice věk nezmiňuje, ale tady se výjimka snese. Portugalky jsou jediné družstvo ME 2025, jehož věkový průměr se šplhá nad třicet let. A v tom se právě snoubí rozpory. Jako hráčky toho mají moře za sebou, ale v reprezentaci teprve rozepsaly hlavní kapitolu tučným písmem.

Jestli se na něco musejí Češky připravit, tak na to, že je dnešní soupeř bude honit po hřišti jako zběsilý. Docela dlouho se s tím pasovaly ve čtvrtek i Belgičanky.

„Jsme klub rváčů. Je to naše identita od mládežnických kategorií. Bojujeme o každý míč a teď taky o sen. Ten první v podobě úspěšné kvalifikace na ME se splnil. Proč by se nemohl splnit i další,“ vyhlíží klíčový duel skupiny Mariana Silvaová.