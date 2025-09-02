Basketbalisty vítal velvyslanec v Rize. Přijeli v nových autech, Hruban předal dres
PŘÍMO Z RIGY | Úterý? Pro české basketbalisty plonkový den mezi duely se Srbskem a Lotyšskem. Kromě přípravy a tradičních rituálů však došlo také na jednu mimořádnost. Národní tým byl pozván na Velvyslanectví České republiky v Lotyšsku. Přivítal je velvyslanec Martin Vítek a popřál štěstí do dalších basketbalových bitev. Ta další je na programu jako závěrečné vystoupení Čechů na EuroBasketu ve středu od 17 hodin.
Těsně před polednem zástupci českého týmu dorazili na české velvyslanectví v Rize. Nepřijel kompletní tým. Z hráčů se dostavili kapitán Vojtěch Hruban, hlavní hvězda Vít Krejčí a k nim Martin Peterka a Adam Kejval. Byli přivítáni Martinem Vítkem ve svém konzulátním sídle. Spolu s nimi se akce zúčastnili také generální sekretář České basketbalové federace Michael Šob, manažer reprezentace Jiří Welsch nebo marketingový ředitel Martin Peterka (s hráčem Martinem Peterkou jde pouze o shodu jmen).
Federace pojala příjezd na místo po svém a rozhodla se propagovat novou tříletou spolupráci s čínskými automobilkami Omoda a Jaecoo. Ty se staly oficiálními partnery nejen mužské a ženské reprezentace, ale také nejvyšší ženské ligy v tuzemsku, jak ČBF informovala koncem srpna.
Zástupci federace společně s hráči tak dorazili k ambasádě v autech obou značek.
„Velmi si vážíme nově uzavřené spolupráce, která, jak pevně věříme, se bude ještě prohlubovat. Obě značky mají velké cíle nejen v Evropě a to je nám blízké. ČBF si dala za cíl být technologicky silnější a po pár ujetých kilometrech ve voze obou značek, pochopíte, že tento partner nám zapadá do naši strategie. Vnímáme je také jako progresivní brand v automotive segmentu a jsme rádi, že prostřednictvím aktivace našeho společného partnerství jim můžeme pomoct dosáhnout velkých cílů. Těšíme se na to,“ řekl Šob k nové spolupráci.
Kapitán, mediální tvář i dva nejvyšší na fotky
Pak následovalo vřelé přijetí od Vítka. Dohromady Hruban a spol. strávili na velvyslanectví zhruba hodinu přátelskou konverzací u dortu a kávy.
„Myslím, že je to podruhé, kdy někde takhle jsme. Párkrát se stalo, že zaměstnanci velvyslanectví přijeli na náš zápas. Jsme velká skupina, která vyjíždí mimo Čechy. Lidi z ambasád nám říkají, že se s námi rádi potkají. Jedna ta štace na ambasádě je na čtyři roky. Přece jen je to kolikrát opravdu s menším kontaktem s rodnou zemí,“ vyprávěl Hruban své pocity z návštěvy velvyslanectví. Ten také předal panu velvyslanci hodnotný dar v podobně reprezentačního dresu.
Že se setkání účastnil jakožto vůdce reprezentační smečky právě Hruban, je logické. Jak se ale vybírala další jména? „Přijeli jsme já jako kapitán, Víťa jako mediální tvář týmu a pak dva nejvyšší kluci, aby byli dobře vidět na fotkách,“ žertoval zkušený hráč Nymburka na adresu spoluhráčů Kejvala a Peterky.
Zároveň si pochvaloval, že je to alespoň něco jiného a hráči, kteří se účastnili akce, na okamžik vypadli ze zajetých kolejí turnaje, který se vyvíjí pro české barvy tragicky.
„Je to rozbití stereotypu. Přestože EuroBasket výsledkově nevypadá tak, jak jsme chtěli, není důvod se zavřít na hotelu. Když jsme byli pozváni, tak jsme rádi přišli,“ dodal Hruban.