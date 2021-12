V Brně nastoupí Végh, Rytmus i Kincl. Vémola moderoval, musel krotit facky

Jedinečná akce s velkými jmény! V pondělí večer v brněnské Zoner BobyHall nastoupí do boxerských bitev například Attila Végh, Patrik Kincl, Gábor Boráros nebo legenda slovenského rapu Patrik Vrboský, alias Rytmus. V ringu je navíc bude ohlašovat Karlos Vémola, který moderoval i předzápasové vážení. A musel tak odtrhávat dva soupeře po razantní facce. „Jsem zvědavej na kluky, jak budou bojovat v ringu,“ komentoval situaci český Terminátor.

To tu ještě nebylo. V případě nadcházející akce Fight Night Challenge tohle tvrzení platí nadmíru. Koho by napadlo, že se na jednom ringu ve stejný moment setká Karlos Vémola, Attila Végh a Patrik Kincl. Přesně k tomu ale dojde v pondělí večer v brněnské Zoner BobyHall. Végh totiž bude boxovat s Kinclem a jejich souboj v roli konferenciéra galavečera ohlásí právě Vémola.

„Neberte to tak, že je Terminátor v důchodu a už zápasit nebude, jen moderovat…“ řekl šestatřicetiletý bijec na vysvětlenou před vážením. „Říká se, že nepřátele si máme držet nablízko. No a do ringu na této akci nastoupí moji tři potenciální soupeři: Attila Végh, Patrik Kincl a ‚Pirát‘ Krištofič.“

Když začali nastupovat na pódium první bojovníci Michal Plesník a Michal Ryba, vše proběhlo hladce. Hned při vážení aktérů druhého duelu večera ale musel Vémola zasahovat.

Při staredownu, tedy pohledu tváří v tvář, vrazil slovenský rapper Frayer Flexking svému soupeři s přezdívkou Čis T tvrdou facku. Český Terminátor hned mezi oba bojovníky vstoupil a „útočníkovi“ vytkl podobné chování. Ten pak vysvětloval, že to bylo na oplátku, protože při posledním setkání se soupeřem inkasoval facku on.

Frayer Flexking dal facku Čis Tmu • Foto Fight Night Challenge

„Snažil jsem se vážení moderovat odlehčeně, přece jenom jsou Vánoce, nechtěl jsem žádnou vypjatou atmosféru,“ řekl deníku Sport po akci Vémola. „Facku jsem nečekal, protože jsem neviděl jejich předešlý staredown, který byl v Bratislavě. Jsem zvědavej na kluky, jak budou bojovat v ringu.“

Další představování bojovníků už proběhlo v klidu. Mezi slovenským válečníkem Krištofičem a českým bijcem Aexanderem Cvernou byla ale znát silná nevraživost.

Největší ohlas u fanoušků vzbudil souboj rappera Rytmuse s MMA gladiátorem Gáborem Borárosem, který bude poprvé nastupovat do boxerského duelu.

Hlavním zápasem večera však bude slovensko-česká bitva Attily Végha s Patrikem Kinclem. Oba borci si i po vážení vyjádřili respekt a uznání.

„Attila je pro mě velké jméno, velká motivace, takže jsem moc dlouho neváhal. Ale poslední slovo měla samozřejmě manželka,“ zavtipkoval Kincl, který se o nabídce na zápas dozvěděl o Štědrém večeru. Slovenské MMA legendě totiž odpadl soupeř Američan Emanuel Newton, jenž byl před odletem k duelu pozitivně testován na COVID-19.

„Děkuju Patrikovi, že vzal na poslední chvíli tento zápas. Nešel bych do boje s leckým. Patrik je opravdu v MMA legenda na česko-slovenské scéně. Jdu se zápasníkem, který má skutečně velmi dobré kvality,“ uvedl Végh.

„Já jsem živým důkazem toho, že když udeříš, tak to stojí za to,“ zažertoval na závěr Vémola. A jak mu bylo v kůži uvaděče bojovníků? „Radši bych byl na druhé straně. Jsem zvědav, jak to zítra večer zvládnu, je to pro mě veliká výzva,“ přiznal Terminátor, který je zatím kvůli zranění sám jako zápasník mimo provoz.

Zápasy na Fight Night Challenge

Ve váze do 98 kg: Attila Végh (Sloven.) vs. Patrik kincl

Ve váze do 93 kg: Gábor Boráros (Sloven.) vs. Patrik „Rytmus“ Vrbovský (Sloven.)

Ve váze do 120 kg: Samuel „Pirát“ Krištofič (Sloven.) vs. Alexander Cverna (cz)

Ve váze do 86,5 kg: Laky Royal vs. Moloch Vlavo (Slov.)

Ve váze do 88 kg: Denis Farkaš (Slov.) vs. Jakub Gazdík

Ve váze do 75 kg: Frayer Flexking (Slov.) vs. Čis T (Slov.)

Ve váze do 88 kg: Michal Plesník (Slov.) vs. Michal Ryba