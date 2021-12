Sázky na MMA táhnou. Šéf UFC přišel o milion dolarů: Nenávidím tipování!

Dana White chce zkusit Chabiba Nurmagomedova přemluvit k návratu. Ale zatím to moc dobře nevypadá • Profimedia.cz

Fenomén zvaný MMA, neboli smíšená bojová umění, zaskočil před pár lety i bookmakery sázkových kanceláří. Museli se rychle přizpůsobit, protože do té doby neznámý sport začal zajímat kvanta lidí. Momentálně už nesmí chybět podrobná analýza každého zápasu, sázkaři v tiketech na souboje v kleci protočí miliony korun. Nic se totiž nevyrovná pocitu vzrušení, jako když vložíte důvěru a finance do válečníka, jenž v kolbišti nasazuje vlastní zdraví. Mimochodem, věděli to už římští císaři...

Zábava, nebo problém s gamblerstvím? Tenká hranice, na níž balancuje nejeden sázkař. Že by se ale jednalo o něco nového, to vůbec.

Již první římský císař Gaius Octavianus Augustus našel zálibu v kostkách a jiných hazardních hrách. Když zrovna nebojoval na moři s Markem Antoniem a mohl na chvíli odložit stranou i politická vyjednávání, Římané jej často nacházeli v Koloseu. Octavianovi totiž učarovaly gladiátorské zápasy. A co by to bylo za zábavu, kdyby si na výsledek nemohl vsadit.

Během jednoho souboje údajně kvůli neúspěšnému tipu prohrál až 30 tisíc sestercií. Pro ilustraci: průměrný roční plat řadového vojáka činil v té době přibližně tisíc sestercií. Velkými hráči se následně stali také další císaři Caligula nebo Lucius Verus.

V současnosti už se sice nebojuje na život a na smrt, zápasníci MMA jsou však často označováni jako moderní gladiátoři. Průběh a výsledek jejich střetnutí se samozřejmě dá stále tipovat. Adrenalin při sledování oblíbence spolu s vidinou rychlého výdělku „bez práce“ láká pořád větší množství lidi. Přechytračit bookmakery, kteří vypisují kurzy, ale nejde tak jednoduše. Každý duel totiž pečlivě analyzují.

„Shromáždit informace k jednomu zápasu zabere asi půl hodiny. Nejdřív vytvoříme kurz, pak chvíli počkáme, jak budou lidi sázet, jestli jsme to určili dobře, a od toho začneme odvíjet rozšířené sázky,“ vysvětluje Miroslav Večeřa, bookmaker sázkové kancelář Tipsport. „Někdy je třeba najít si starší duely a kouknout na ně, protože těch soubojů je tolik, že není možné si všechny pamatovat.“

Tipovat se v dnešní době dá nejen na vítěze jednotlivých zápasů, ale také počet zahájených kol nebo na to, jakým způsobem a kdy souboj skončí. Za rok 2021 bylo MMA u Tipsportu pátým nejvyhledávanějším sportem. Ač za poslední dva roky zaznamenalo jednoznačně největší nárůst v náběrech sázkových kanceláří, stále má ještě co dohánět. Objem financí vložených na fotbalová utkání byl přibližně čtyřicetkrát větší.

Úspěšnost u tipů na smíšená bojová umění také neoslní. „Sázkaři zaměřující se na MMA povětšinou příliš nevyhrávají. Problém pro nás nastává, když přijde na scénu někdo opravdu nový. Pamatuju si na první profesionální duel Kuby Tichoty,“ vzpomíná Večeřa. „Zasvěcení věděli, že se jedná o obrovský talent, ale my ho tolik neznali, takže na tom lidi dost vydělali. Občas nás takhle dokážou nachytat, ale moc často se to neděje.“

Pozor na Rusko

Mám jen smůlu, bookmakerům pomáhají počítače, může si říct naštvaný sázkař. Pravda je ale jinde. Ač jsou kurzy nastaveny tak, aby vždy zvýhodňovaly sázkovou kancelář, na softwarovou pomoc se při jejich vypisování bookmakeři spolehnout nemohou. Bitvy v kleci jsou totiž tak specifické, že by programy nedokázaly zohlednit veškeré proměnné.

„Všechny kurzy musíme vypisovat ručně. Je to vyloženě na mém úsudku, nefunguje to tak, že bych zadal pravděpodobnost do nějakého systému a ten mi vypočítal kurzy,“ přiznává Večeřa.

V potaz se bere aktuální forma obou bijců, zda se specializují spíš na boj v postoji, či na zemi, ale také fyziologické parametry. Rozpětí rukou, výška nebo přibližná hmotnost v době zápasu, to vše hraje zásadní roli v tom, jestli se výsledný kurz pohne o setinku nahoru nebo dolů.

S gongem ohlašujícím úvod střetnutí práce bookmakera nekončí. Stále důležitějším aspektem jsou totiž ve světě hazardních her mimo prematch (předzápasových) sázek také ty živé (live). Hráči mají možnost sledovat přenosy na platformě kanceláře a průběžně vkládat peníze na jednotlivé příležitosti.

„Co se týče live sázek, projde jimi mnohem víc peněz. Lidé totiž rychle otáčí, co vyhrají. Vsadí, že zápas neskončí v prvním kole, a když to vyjde, rovnou si vyberou něco dalšího,“ přibližuje Večeřa. „Je zvláštní, že se sází jinak. V prematchi lidé věří spíše favoritům a v live potom zaznamenáváme více tiketů na outsidery.“

Na svět tipování MMA by se dalo skvěle použít jedno přísloví – bližší košile než kabát.

Češi se nejraději snaží předpovídat duely Oktagonu, tedy největší domácí organizace. Na titulové měření sil mezi Karlosem Vémolou a Milanem Ďatelinkou se vybralo něco málo přes dvacet milionů korun.

Oblíbená jsou také představení tuzemských ranařů v UFC, tam drží se čtrnácti miliony primát Jiří Procházka ve svém posledním klání proti Dominicku Reyesovi. Podle toho se zařizují také bookmakeři. Na takové typy střetů proto nabízí širokou škálu podsázek.

Malá část tipérů si ale libuje v ostatních zahraničních organizacích, jako je například polská KSW nebo různé ruské ligy. Ti se musí spokojit s o poznání chudšími možnostmi.

„Zaměřujeme se zejména na domácí scénu. U ruských organizací vypisujeme například pouze výsledek zápasu. Tam je to pro nás nebezpečné vzhledem k informacím,“ říká Večeřa. „Jsou tam různí bojovníci. Nemáte ponětí, co se může stát, a není výjimkou, že tam dojde i k podvodu. Čerpáme přitom mimo jiné i z toho, jaké kurzy stanovila místní konkurence.“

Vztek velkého šéfa

Sázením na MMA zbohatne málokdo. Už jen proto, že může rozhodnout jediná vteřina a nečekaný úder, který dopadne přesně na „vypínač.“ Své o tom ví i prezident největší světové organizace UFC Dana White. Ač neexistuje člověk, který by měl ve světě bojových sportů více kontaktů a možností získat zákulisní informace, ani on se nevyhnul obrovským ztrátám.

„Moje největší sázka na sport? Milion dolarů. Prohrál jsem. Já ku*va nenávidím tipování zápasů,“ rozohnil se nedávno White v podcastu Full Send. „Pamatujete na boxera Jermaina Taylora? Zápasil s tím týpkem z Ohia (Kellym Pavlikem) a myslel jsem, že ho zabije. Dostal naloženo. Byl jsem zrovna na Kapverdách, zkazilo mi to celou dovolenou.“

Prohra bolí, finanční ztráta dvojnásob. Každý sázkař na druhou stranu potvrdí, že když tiket vyjde, zažívá podobnou euforii jako samotný válečník.