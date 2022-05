Finále trilogie. Letím pro knockout, hlásí Newton před soubojem s Véghem

Na turnaji Fight Night Challenge 2 se Attila Végh utká 3. června v boxerském zápase s dlouhodobým rivalem Emanuelem Newtonem. V MMA spolu mají plichtu 1:1, duel v ringu tak jasně rozhodne kdo s koho. Že Američan nebere poslední část trilogie na lehkou váhu, bylo znát už při natáčení promo videí k nadcházející bitvě. Pak odpovídal na otázky deníku Sport.

Když se řekne Attila Végh, co vás napadne?

„Moje první myšlenka je, že s ním musím ještě jednou bojovat. Protože je třeba dokončit naši trilogii a dokázat, kdo z nás je jednička. Jsem vnitřně přesvědčený, že jsem to já a chci to dokázat v jeho zemi. To je pro mě o to větší motivace.“

Podruhé a zatím naposled jste spolu zápasili v roce 2014. Sledoval jste dál jeho kariéru?

„Ano, sledoval jsem, co dělá. Attila také bojoval s mým kamarádem Virgilem Zwickerem. S Virgilem jsem trénoval v TeamQuestu v Henderson gymu, a když jsem viděl, že bojují spolu, začal jsem Attilu znovu víc sledovat. Viděl jsem i to, jak se dostal z těžkého knockoutu a sám pak knockoutoval Karlose Vémolu. To byl fantastický zápas a Attila byl v životní formě.“

Na Slovensku je Végh superstar. Proč si myslíte, že to tomu tak je?

„Attila je tam slavný, protože je největším MMA fighterem, co mají. V Americe jsou šampioni všude. Šampion v boxu, MMA šampion… Myslím si, že ve své zemi je velkou hvězdou, protože je prvním, kdo něco takového dokázal. Nicméně Attila je taky dobrý člověk, dobře vypadá, je hodně silný. Proto dává smysl, že je superstar. Já přijedu na Slovensko, abych se taky stal superstar. (pousměje se) Mám opravdu velkou motivaci dokázat své kvality. Porazil jsem ho v boji o světový titul, a pak jsem dokonce světový titul Bellatoru dvakrát obhájil. V tu dobu jsem byl na vrcholu já.“

Co se stalo pak?

„Bohužel jsem uvěřil lidem, kteří se tvářili jako moji kamarádi a jezdil si s nimi užívat života do Vegas. Zpětně vidím, že to byla chyba.“

Co pro vás bude výsledek třetího souboje vlastně znamenat?

„Přál bych si vyhrát, protože tenhle zápas mi může otevřít mnoho dveří v boxu v Česku a na Slovensku, ale i v jiných zemích. Přes vítězství nad Attilou se dají vybudovat vztahy v jiné části země. To je můj cíl. Nejde jen o ego, kdo z nás dvou je lepší. Jde mi i o to, ukázat se v Evropě. MMA a box jsou tam na skvělé úrovni. Za poslední roky to šlo výrazně nahoru.“

Takže víte něco o bojových sportech v Česku a na Slovensku?

„Koukal jsem na to, je tam opravdu velká MMA scéna, nikdy jsem ale neviděl boxerskou část. Viděl jsem moc dobře udělané akce s hodně fanoušky, v Evropě to šlo hodně nahoru. Třeba Polsko má neskutečný trh, tam jsou opravdu hodně daleko.“

V čem vnímáte své nejsilnější stránky?

„Mám dobré kardio, myslím, že mám taky silné srdce, dobrou bradu, hodně snesu a jsem skutečně dobrý bojovník. Rád se učím, rád se rozvíjím. Věnuji se teď boxu, abych byl lepším zápasníkem. Doufám, že to ukážu na Fight Night Challenge. Ta organizace se mi líbí. Mají to na dobré úrovni a tenhle styl výzev je teď ve světě trend. V Americe je toho v současnosti opravdu hodně.“

Kdybyste si měl tipnout, jak váš zápas dopadne…

„K.O.! Můj trenér řekl ‚K.O. ve třetím kole.‘ Já chci jednoznačně knockout. Je mi jedno v jakém kole, ale přijedu a ukončím ho. Neletím přes půl planety, abych čekal na verdikt rozhodčích. Jedu tam pro K.O. a šanci v Evropě. Nic jiného mě nezajímá. Trénuji každý den vícefázově a jsem ve formě. Nemůže mě ničím překvapit. Znám ho opravdu dobře. Jsem si jistý, že ho ukončím.“

Zajímá vás i nějaký jiný soupeř mezi Čechy a Slováky?

„Ano, ale nechám si to zatím pro sebe. Rád bych jednoho člověka vyzval. Mohl by to být skvělý zápas, ale teď se soustředím na Attilu. Hodně jsem tomu obětoval. Mám velkou rodinu a další dítě na cestě, ale i tak teď žiji skoro jen v gymu.“

Co říká vaše okolí v Los Angeles na souboj s Véghem?

„Lidé z naší komunity mají radost. Je to skvělý příběh a uzavření jedné velké kapitoly. Těší se na to stejně, jako jsem se hned těšil já, když ta možnost přišla. Attila je legenda, je to superstar. Má svůj film, je úspěšný v taneční soutěži, je sympatický. Lidé ho milují, ale teď tu budu já.“

Máte nějaký vzkaz pro česko-slovenské fanoušky?

„Jsem šťastný, že k vám přijedu a udělám pro vás show. Poznám vás a vaši kulturu, protože chci být oblíbený mezi fanoušky v Česku a na Slovensku. Chci, ať lidi vědí o mně, a aby byli součástí mé zápasnické kariéry, protože bez fanoušků nejsme nic.“