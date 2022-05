Kuriózní zranění: vítěz etapy na Giru si poranil oko zátkou od šampaňského

Zapsal se do historie, když jako první Afričan tmavé pleti v úterý ovládl etapu na Giro d´Italia. Biniam Girmay se ale nejspíš zapíše do pamětí fanoušků i jiným činem. Při otevírání šampaňského na stupních vítězů ho zátka trefila přímo do oka a on musel po etapě do nemocnice. Poté jeho tým oznámil, že není jisté, zda stájový parťák Jana Hirta nastoupí do středeční 11. etapy.

Je to velký talent nejen eritrejské, ale africké cyklistiky vůbec. Biniam Girmay to dokázal už na klasice Gent-Wevelgem, kterou vyhrál v březnu, a potvrdil v úterý, když na Giro d´Italia přespurtoval i Mathieu van der Poela a dojel si jako první Afričan tmavé pleti pro etapový triumf.

„Je to neuvěřitelné. Od samého začátku jsme cílili na to vyhrát etapu, věděl jsem, že když to dokážu, zapíšu se do historie. Jsem první černý Afričan, který ovládl etapu na Grand Tour,“ sypal ze sebe šťastný dvaadvacetiletý talent.

Jenže za pár okamžiků mu toto skvělé rozpoložení trochu paradoxně pokazily stupně vítězů. Když totiž na pódiu otvíral šampaňské, tak jako to dělá vítěz každé etapy, zátka ho nešťastně trefila do levého oka. V televizních záběrech to sice zvlášť dramaticky nevypadalo, Eritrejec se stále usmíval, jen už měl oko stále přivřené.

Po etapě ho týmoví doktoři odvezli do nemocnice na vyšetření. „Měl krvácení v přední komoře oka. To sice neohrožuje oko samotné, ale je potřeba to hlídat, prozradil lékař týmu Intermarché-Wanty-Gobert belgické stanici Sporza. Také řekl, že až ráno se rozhodne, zda Girmay nastoupí do 11. etapy a bude v Giru pokračovat.

Girmay je prvním cyklistou týmu, v jehož barvách je na Giru také Čech Jan Hirt, který letos na italské Grand Tour vyhrál etapu.