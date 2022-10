Giro 2023 ušité na míru mistru světa: tři časovky, jedna brutální. Co Hirt?

Ještě před pondělní prezentací trasy Gira d'Italia 2023 se mluvilo o tom, že by měla být šitá na míru úřadujícímu mistrovi světa a vítězi letošní španělské Vuelty Remco Evenepoelovi. To se také potvrdilo. V čem přesně? Odpovědí jsou tři časovky v itineráři trasy 106. ročníku italské Grand Tour. Tedy přesně to, co belgickému talentu sedí a na co se ho snaží organizátoři nalákat. A co Jan Hirt, který bude součástí Evenepoelova týmu?