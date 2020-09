7. etapa Tour ONLINE: Sagan si jede pro zelený dres, De Gendt do úniku

Co očekávat

Půjde o lehkou etapu, ve které si budou muset závodníci na celkové pořadí dávat pozor na ztráty. Závěr by měl patřit především sprinterům, protože posledních 40 kilometrů vede převážně po rovině. O slovo se tak mohou znovu přihlásit známé firmy jako Bennett, Ewan, John Degenkolb.



Kudy se jede

Od roku 2004 je Millau pro cyklisty i diváky jedinečnou atrakcí díky nejvyššímu viaduktu na světě, který překlenuje údolí Tarnu. Stavba za přibližně 394 milionů eur měří na výšku 336,4 metrů, její výstavba trvala tři roky a je hodnocena jako jeden z nejvýraznějších inženýrských úspěchů všech dob.

Očima Petra Benčíka

„Týmy to tady pojmou tak, že budou chtít prosadit nějakého sprintera, aby si na sebe něco vydělali, něco tam taky předvedli. Konec je sice po rovině, ale je to tam otevřené. Ve výsledku to může být i etapa, kde si myslíte, že přijdete na posledních deset kiláků a uvidíte všechno, a neuvidíte vůbec nic, protože už to bude dávno rozhodnuté. Takové etapy mám nejradši, protože jsou nejmíň předvídatelné. Tady mohou favorité na celkové pořadí přijít o hodně, takže bych dával bacha.“