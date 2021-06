Vakoč se vrací na Tour: Stresující závod. Ale i kvůli ní jsem změnil tým

Během Tour de France slaví narozeniny. Ty čtyřiadvacáté v roce 2016 si užil přímo na samotném závodu. Tehdy jezdil za tým Etixx-Quick Step, který se zaměřoval na Top10 pro Dana Martina. „První účast na Tour byla splněný sen a bylo to vyvrcholení skvělé sezony,“ vzpomíná na rok 2016, kdy ovládl dvě klasiky ve Francii a navrch Brabantský šíp.

Dva roky nato ale sledoval francouzskou Grand Tour jen v televizi a nevěděl, jestli se mu podaří na kolo ještě někdy vrátit. Poranění páteře po srážce s náklaďákem v Jižní Africe byla hodně vážná. Ovšem pražského rodáka hnala kupředu i vidina dalšího závodění na Tour de France.

PETR VAKOČ Věk: 28 (11. července 1992) Výška/váha: 179 cm/67 kg Největší úspěchy: 1. místo v etapě Kolem Polska (2014), 1. místo na Brabantském šípu (2016), 2. místo na Tour de la Provence (2016), 1. místo na MČR (2015, silniční závod), 3. místo na MČR (2019, časovka i silniční závod) Kariéra: 2014-19 Quick Step (World Tour), 2020-? Alpecin-Fenix (prokontinentální) Účasti na Grand Tours: Giro d‘Italia (2015), Tour de France (2016)

„Určitě jsem ji chtěl jet znovu, protože je to úplně jiné než další závody. Ohromná akce, zájem veřejnosti je neskutečný. Je to teda strašně stresující závod, ale zároveň úžasný zážitek. Takže jsem věděl, že se chci na Tour vrátit. V roce 2017 mi to uteklo a od té doby jsem se dával do kupy po pádu. Letos je to první příležitost od té doby, takže se opravdu těším a jsem připravený,“ hlásí.

Od minulé sezony je součástí týmu Alpecin-Fenix, který má sice druhodivizní licenci, zároveň je však jeho hlavní hvězdou Mathieu van der Poel, přízrak současné cyklistiky. Díky tomu, že tým loni svou divizi ovládl, má letos právo účastnit se všech závodů kategorie World Tour, tedy i Tour de France. A jejich cíle pro úvod 108. ročníku jsou nejvyšší.

„Jedním z důvodů, proč jsem šel do tohoto týmu, bylo mít větší šanci se na Tour vrátit. Hodně se těším i proto, že Mathieu bude mít ohromnou šanci zvítězit v prvních etapách a případně se obléknout do žluťáku. Pojedeme tam s obrovským očekáváním,“ vysvětluje Vakoč.

Úvodní etapy v Bretani budou pro nizozemskou hvězdu jako stvořené, proto bude, pokud opravdu pojede (nominace týmu zatím nebyla potvrzena), jasná i Vakočova role. „Určitě se budu chtít podílet na co nejvíce etapových vítězstvích, být součástí týmu, být co nejlepším domestikem. Ale zároveň doufám, že se mi podaří dostat i do nějakého úniku, který pak bude bojovat o vítězství v etapě,“ líčí jezdec, který se už mnohokrát podílel na tvoření tempa, díky kterému pak jeho lídr bojoval o triumf. „Snem by bylo samozřejmě nějakou etapu vyhrát, i když si to nedávám jako cíl, protože to nevidím tak reálně. Ale minimálně se dostat do situace, abych mohl o vítězství bojovat. Pokud by to klaplo, bylo by to úplně úžasné.“

Stejně jako před pěti lety se i tentokrát cyklisté podívají do Andorry, kde milovník procházek po horách žije a zná už téměř každý kamínek místních silnic. „Před pěti lety jsem tam byl na kole poprvé a od té doby uvažoval, že tam přesídlím. A nějaký rok nato jsem se tam stěhoval. Teď bohužel budu sice znát perfektně tamní trať, ale nemyslím si, že mi to nějak pomůže, protože etapy tam budou hodně náročné,“ odhaduje Vakoč.