Navazuje na mrtvého kamaráda. Jak Bilbao sbírá eura na záchranu lesů?

Gino Mäder podlehl v nemocnici zraněním, která utrpěl při pádu do rokle • Profimedia.cz

Fanoušci většinou sledují, kolikátý dojede ten který závodník v etapě a jak si stojí v průběžném pořadí. Na letošní Tour de France ale doporučujeme zaměřit se ještě na jednu statistiku. Konkrétně u Pella Bilbaa si vždy spočítejte, kolik závodníků dojelo v etapách za ním.

Tento údaj je zajímavý z toho důvodu, že za každého jezdce, který skončí za ním ve všech 21 etapách Staré dámy, rodák z baskické Guerniky daruje 1 euro na záchranu lesů. Chce tak uctít památku svého kamaráda a týmového parťáka ze stáje Bahrain-Victorious Gina Mädra. Ten zemřel 16. června při závodu Kolem Švýcarska, kde ve sjezdu v jedné z etap spadl do rokle.

„Abych uctil památku mého kamaráda Gina, chci pokračovat v tom, co on začal. Proto daruji euro za každého závodníka, který dojede v etapách letošní Toru de France za mnou. Tyto peníze půjdou nadaci Basoak SOS, která odkupuje odlesněnou půdu, aby tam znovu vysázela stromy. Myšlenka je zachránit kus lesa, a díky tomu bude mít Gino kousek země v Baskicku,“ vysvětlil Bilbao v příspěvku na svém Twitteru.

A ještě přidal zajímavou výzvu pro příznivce cyklistiky. „Z těch z vás, kteří darují víc než 50 euro, pak vylosuji výherce, kterému věnuji svůj dres z Tour de France. Jakákoliv pomoc je důležitá a mnoho malých příspěvků může způsobit velké změny.“

Španělský jezdec tím navazuje na práci Mädra, kterému hodně záleželo na životním prostředí. Úplně stejnou aktivitu vyvíjel při loňské španělské Vueltě, kde stejně tak věnoval euro za každého závodníka, který dojel za ním, projektu Just Diggit, který má za cíl znovu zazelenit Afriku.

Bilbao a Mäder si byli blízcí, Švýcar dokonce pojmenoval svého psa Pello.

Bilbao mu nyní oplácí přátelství nejen věnováním úterní výhry do nebe. Určitě vás zajímá, kolik euro zatím takto pro budoucí dar nastřádal. V prvním bloku Tour de France, tedy v devíti etapách, to bylo 1204 euro (asi 28 700 korun). Desátou etapu dokončilo 169 závodníků, a vzhledem k tomu, že Bilbao ji ovládl, přidal dalších 168 euro. Nyní jich je tedy na kontě pro výsadbu lesa 1372. Sledujte kolik to bude v Paříži.