Ayuso slaví podruhé na letošní Vueltě. Favorité s odstupem, dál vede Vingegaard
Španělský cyklista Juan Ayuso si v dnešní 12. etapě připsal druhou výhru na letošní Vueltě. Favorité na celkové pořadí se do boje o vítězství v etapě nezapojili, v červeném trikotu lídra zůstal Dán Jonas Vingegaard.
Dvaadvacetiletý Ayuso triumfoval ve 145 km dlouhé etapě mezi městy Laredo a Los Corrales de Buelna ve spurtu dvojice uprchlíků, ve finiši předčil krajana Javiera Roma. Španělé se odpoutali od vedoucí skupiny zhruba 25 kilometrů před cílem v druhém ze dvou dnešních náročných stoupání. Třetí dojel s odstupem 13 sekund Francouz Brieuc Rolland.
Ayuso, jenž má velkou ztrátu v celkovém pořadí, navázal na své vítězství ze 7. etapy. Výhru oslavil tři dny poté, co jeho stáj UAE Emirates-XRG oznámila, že s ním předčasně rozvázala smlouvu a na konci sezony v ní španělský cyklista skončí. Údajně míří do týmu Lidl-Trek.
Skupina hlavních favoritů vedená Vingegaardovou stájí Visma-Lease a Bike dojela do cíle s odstupem 6:22 minuty. Byl v ní i český cyklista Jan Hirt, celkově klasifikovaný na 71. místě. Vingegaard stále vede průběžně o 50 sekund před Portugalcem Joaem Almeidou, týmovým kolegou dnešního vítěze Ayusa.
Den po chaotické 11. etapě, jež musela být kvůli množství propalestinských demonstrantů v cílovém prostoru v Bilbau předčasně ukončena bez vyhlášení vítěze, se dnes dojelo v relativním klidu. V cílové rovince byly opět vidět palestinské vlajky, protesty ale tentokrát neohrožovaly bezpečnost jezdců.
V pátek čeká cyklisty mimořádně náročná horská 13. etapa. V jejím závěru budou dvě horské prémie první kategorie a nakonec nejtěžší výjezd do cíle na Alto de l'Angliru včetně téměř 500 metrů dlouhé rampy se stoupáním 20 až 23 stupňů.
Cyklistický závod Vuelta - 12. etapa (Laredo - Los Corrales de Buelna, 144,9 km):
1. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:16:21, 2. Romo (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -13, 4. Campenaerts (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. M. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -17, ...71. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:22, 103. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 44:36:45, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -50, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -56, 4. Träen (Nor./Bahrain Victorious) -1:06, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -2:17, 6. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -2:23, ...68. Hirt -1:07:25, 108. Otruba -1:37:18.