Etapu s těžkým horským dojezdem tentokrát ohrožoval vítr. Ovládl ji mladík Pellizzari
Na letošní španělské Vueltě si nemůžou být závodníci ničím jistí, hlavně pak tím, kde se nakonec bude nacházet cíl. V 17. etapě nijak do vývoje nezasáhli propalestinští aktivisté, zato ji ohrožoval silný vítr na vrcholu kopce. Přesto se pořadatelé rozhodli dodržet plánované umístění cílové pásky, a díky tomu mohli fanoušci sledovat zajímavou bitvu mezi favority celkového pořadí. Nejlépe z ní vyšel ten nejmladší z nich, Giulio Pellizzari si připsal zatím největší výhru své kariéry. Mladík, který se loni na Giru radoval z nečekaného dárku od Tadeje Pogačara, už nyní poutá pozornost skvělými výkony. Jonas Vingegaard získal dvě sekundy na Joaa Almeidu.
Podrobnosti připravujeme.