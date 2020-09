Hirt i Kreuziger bez angažmá? Týmy v ohrožení, Tour je ideální šance se ukázat

V případě polské stáje došlo k předčasnému vypovězení sponzorství, které skončí o rok dříve, než bylo původně domluveno. Polský obuvnický gigant totiž kvůli koronakrizi utrpěl velké ztráty a firma se musí restrukturalizovat, a proto už sponzoring nepřipadá v úvahu.

Spousta závodníků, včetně těch českých Hirta a Josefa Černého, už proto pověřila své manažery, aby jim začali shánět nové angažmá. To už má třeba současná hvězda CCC, olympijský vítěz Greg van Avermaet.

„Každý závodník chce mít klid a jasno na příští rok. Není to tím, že tým vyloženě nebude, ale každý to chce mít brzy vyřešené a podepsané, kdyby třeba spadl a nemohl ve zbytku sezony předvést, co v něm je. Jestli tým nebude, to teď nevíme. Lidí na trhu je ještě dost, kdyby se sponzor našel, můžeme podepsat jiné,“ říkal ještě před Tour de France Hirt.

Sám Ochowicz před startem v Nice potvrdil, že hlavního sponzora dál intenzivně shání. „Tour je fantastickou příležitostí, kde se ukázat a sponzory přesvědčit,“ prohlásil americký manažer.

Ve stejné pozici se podle informací zahraničních médií nachází i NTT, za který jezdí i jeden z nejúspěšnějších českých cyklistů Kreuziger. Japonská technologická společnost prozatím s týmem Douga Rydera kontrakt na další sezony či déle neprodloužila. A tak se teď musí hodně otáčet jak většinový vlastník týmu Ryder, tak i jeho manažer Bjarne Riis, aby sehnali náhradu a tým, který i pro příští sezonu vlastní licenci pro World Tour, mohl dále pokračovat.

V každém případě platí, že i mnozí závodníci NTT rozšířili pole jezdců, ze kterých si nyní týmy mohou vybírat. Pro cyklisty samotné to, hlavně v tomto roce poznamenaném pandemií koronaviru, není snadná situace. „Není lehké teď najít angažmá za podmínek, které byste chtěli,“ vysvětlil Hirt.