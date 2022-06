Cyklistika přijde o další velké jméno. Dumoulin ohlásil konec kariéry

Vítěz Gira d´Italia z roku 2017 si už v minulém roce vzal od cyklistiky volno. Od ledna do června nezávodil, pak mu ale prý tento sport začal chybět a vrátil se do svého týmu Jumbo Visma. Jenže letošní Giro, ze kterého musel nakonec odstoupit, ho zřejmě přesvědčilo, že už mu to za tu námahu nestojí.

„Rozhodl jsem se, že rok 2022 bude mým posledním jakožto cyklistického profesionála,“ napsal na sociálních sítích.

Jednatřicetiletý Dumoulin za svou kariéru posbíral řadu úspěchů, mezi nimi třeba titul mistra světa v časovce z roku 2017, ve stejné disciplíně je také majitelem dvou stříbrných medailí z olympijských her (2016 a 2020).

Na podnicích Grand Tour si připsal tři etapová vítězství na Tour de France, čtyři pak přidal na italském Giru a dvě na Vueltě a Espaňa. Na Tour 2018 skončil celkově druhý.