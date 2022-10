Listí spadlo. Valverde a Nibali po závodu v Lombardii zamíří do důchodu

Alejandro Valverde se při tréninku srazil s autem, které do něj a dalších schválně nacouvalo • Profimedia.cz

Cyklistika už nebude, jaká bývala. V sobotu odjede svůj poslední závod legenda současného pelotonu. Ano, nechce se tomu věřit, ale Alejandro Valverde, přezdívaný v posledních letech kolegy „Dědeček“, jde nyní opravdu do cyklistického důchodu. Monument Kolem Lombardie bude posledním profi startem také pro domácího Vincenza Nibaliho. Která další jména už v příštím roce ve startovkách nenajdete?

Naposledy může „Střela“ (španělsky Bala - Alejandro Valverde) zasáhnout cíl a „Žralok z Messiny“ (Vincenzo Nibali) roztrhat soupeře. Dvě velké cyklistické hvězdy na sobotním monumentu Kolem Lombardie naposledy nasednou na kola, aby se se svými kolegy, kamarády, soupeři a těmi, co k nim vzhlíželi, vydali na trať svého posledního profi závodu.

V Itálii se uzavře jedna velká a hlavně dlouhá cyklistická kapitola. Vždyť Valverde jakožto profesionál absolvoval 21 sezon! Když si tento rodák z Murcie začal plnit své cyklistické sny, nebyl třeba Juan Ayuso, který je považován za možného Valverdeho španělského nástupce, ještě na světě.

Vzhledem ke Španělově závodní dlouhověkosti by byl sice příhodnější konec kariéry na slavné klasice Lutych - Bastogne - Lutych přezdívané La Doyenne (Nejstarší), kterou navíc čtyřikrát ovládl. Ale ani symbolika v podobě padajícího listí (La classica delle foglie morte) není špatná.

„Můj čas už nadešel,“ prohlásil před rokem, kdy ohlašoval, že tato sezona bude jeho poslední. Není se čemu divit, vždyť je mu 42 let, trénink už ho stojí spoustu sil a doma má ženu a pět dětí, které si táty kvůli časově náročné kariéře neužily tak, jak by si přál.

Pokud by ale někdo čekal, že svůj poslední závod odjede už jen tak, aby se neřeklo, ten by se šeredně pletl. Za svou kariéru získal 133 vítězství. Zatím. I teď je třeba s ním počítat. Vždyť ve třech italských závodech za poslední týden skončil druhý, čtvrtý a třetí. Jaké že umístění mu to chybí?

Vincenzo Nibali měl pro své fanoušky nemilou zprávu při letošním italském Giru. Vybral si pro to příhodné místo – rodnou Messinu, kde po konci 5. etapy prohlásil: Letos ukončím kariéru. Muž, který má na svém kontě čtyři celkové triumfy na podnicích Grand Tour (2x Giro, 1x Tour, 1x Vuelta) uzavře své závodění na domácí půdě, i když o něco severněji.

„Jsem šťastný a uvolněný. Je mi jasné, že mi tento pocit nevydrží na Lombardii, ale nechci svůj poslední závod prožít jako něco dramatického a smutného, chci si to všechno užít,“ nechal se slyšet Sicilan, který za svou osmnáctiletou kariéru ovládl 52 závodů.

Už v dřívějších kláních se rozloučily další velké osobnosti světové cyklistiky. Ve čtyřiceti letech končí někdejší světový šampion Philippe Gilbert, vítěz řady významných klasik. Z pětice těch monumentálních v jeho palmarés chybí pouze Milán - San Remo. O tři roky mladší je Richie Porte. Tohoto Australana si fanoušci budou pamatovat jako sympaťáka, ale také trochu smolaře. Kolikrát měl na Grand Tours skvělou formu, ale kvůli zraněním je nedokončil. Na stupně vítězů se tak konečně dostal až předloni na Tour de France, kde skončil třetí.

O mnoho let dřív než jeho kolegové končí Tom Dumoulin, vítěz Giro d´Italia z roku 2017, druhý muž Tour de France a Gira 2018 a dvakrát stříbrný z olympijské časovky. Už na začátku roku 2020 si Nizozemec vzal kvůli psychickým potížím od cyklistiky volno, k závodění se vrátil až po loňské olympiádě. Letos se nechal slyšet, že tato sezona bude jeho poslední a v srpnu nečekaně s okamžitou platností kariéru ukončil.

V Lombardii v sobotu nebude chybět ale ani přítomnost a budoucnost světového pelotonu, o triumf na této klasice se utkají dva poslední vítězové Staré dámy Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard.