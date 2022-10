Strhující finiš v Lombardii. Pogačar výhrou uzavřel skoro perfektní sezonu

Skoro perfektní sezona. A perfektní její závěr z pohledu Tadeje Pogačara. Slovo skoro tam bylo kvůli „až“ druhému místo na letošní Tour de France. V sobotu ale mladému Slovinci vyšlo vše skvěle. Byl to krásný souboj dvou nejsilnějších cyklistů závodu Kolem Lombardie. Pogačar a Enric Mas si to rozdali až ve sprintu. Loučící se legendy Alejandro Valverde a Vincenzo Nibali dojeli šestý, respektive 24.

Ve znamení rozlučky domácího oblíbence Vincenza Nibaliho se nesla velká část závěrečného monumentu sezony Kolem Lombardie. Svůj poslední start si mohl užít společně s fanoušky, kteří často měli cedule s jeho jménem. Pořadatelé se cyklistickým velikánům Nibalimu s Valverdem poklonili ještě před startem.

Cyklistické fanoušky z celého světa ale zajímal hlavně závěr. Jestliže úvodní monumentální klasika sezony Milán - San Remo patřila slovinskému kamikaze Mateji Mohoričovi, tentokrát se zraky v závěrečných kilometrech upíraly k jeho slavnějšímu krajanovi.

A jak bývá jeho dobrým zvykem, bylo opět na co se dívat. Pro svůj atak si vybral stoupání Civiglio, o kterém mnozí už před startem prohlašovali, že právě tady se bude rozhodovat. A také že ano.

19 km před cílem rozjel tempo Davide Formolo z UAE Team Emirates, načež v prudkém stoupání zaútočil jeho lídr Pogačar. Zatímco původně za dvojnásobným vítězem Tour de France jelo zhruba třicet soupeřů, po jeho nástupu se udrželi jen Enric Mas a Mikel Landa.

Muž, který měl v autě za pelotonem českého sportovního ředitele Romana Kreuzigera, ale velmi rychle odpadl. Po chvíli se dotáhl zpět, ale přišel útok Mase, kterého se hned chytl Pogačar.

Trojice se však znovu spojila, když se Landa dotáhl ve sjezdu, v němž Pogačar jel nebojácně a Mas byl nejslabším z této trojice.

Po krátké rovince přišlo závěrečné stoupání. V něm 6 km před cílovou čárou zaútočil Mas, Pogačar se ho ale bez problémů udržel, ovšem Landa už ne. Po chvíli přišel další pokus Mase, nicméně znovu marný. Nato zaútočil Pogačar, Mas ho ale nepustil. Zkrátka tito dva cyklisté nabídli divákům velmi strhující souboj.

V závěru, kdy došlo na jejich sprint, však bylo jasné, že tím silnějším je slovinský vítěz loňského ročníku. Ovšem výhra v Comu, kde se po startu z Bergama dojíždělo, byla i pro něj premiérou. Monument v Lombardii je totiž poslední roky typický tím, že se zmíněná dvě města střídají, kam se dojíždí. Loni tak slavil Pogačar v Bergamu.

„Je to super návrat, vyhrát na tak cenném závodu. Týmová práce byla fantastická, ani nemůžu vyjádřit, jak skvělý job kluci odvedli,“ pochválil Pogačar spolujezdce.

Po náročné sezoně, kdy se musel vyrovnat s porážkou na jejím nejvýznamnějším závodu, přiznal, že nebylo vůbec lehké se na poslední klání zkoncentrovat. Ale vše mu hrálo do karet. „Byl to scénář, jaký nám vyhovoval. Mas měl opravdu dobré nohy, navíc jsme dobře spolupracovali.

„Na Emilii jsem přijel hned po MS v Austrálii, od té doby jsem se cítil lépe a lépe, takže jsem věděl, že teď mám lepší nohy já,“ připomněl závod z 1. října Giro dell´Emilia. V tom se z výhry radoval právě španělský cyklista týmu Movistar.

A jaká tedy tato sezona pro Pogačara byla? „Skoro perfektní,“ pousmál se.

Jaká byla pro Masova krajana Valverdeho ví všichni: poslední. A užil si také svůj poslední start. „Je mi trošku smutno, že to všechno končí. Na druhou stranu musím pogratulovat týmu, jeli jsme dobře, bojovali jsme o vítězství. I přes to, že vyhrál Pogačar, jsem hrdý, co tým předvedl. Já sám v tuto chvíli cítím uspokojení ze své kariéry, tenhle moment si chci užít,“ uzavřel majitel 133 profesionálních výher.