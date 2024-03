Smrt, která navždy změnila cyklistiku. Od kdy jsou povinné helmy?

Dnes už je obrázek, kde by neměli profesionální cyklisté v závodu na hlavách helmy, nemožný. Ještě před 21 lety takových ale byla celá řada. Třeba i slavný Marco Pantani si musel až v posledních měsících své kariéry na tuto ochrannou pomůcku zvykat. Od Tour de France 2003 totiž Mezinárodní cyklistická unie (UCI) zavedla pravidlo nařizující používání přileb.

Důvodem byla tragická nehoda kazašského sportovce Andreie Kivileva (†29). Ve druhé etapě s cílem v Saint-Etienne měl zhruba 40 kilometrů před cílem kolizi s jinými dvěma závodníky, po které skončil na zemi, přičemž se uhodil do hlavy. Jezdec týmu Cofidis, který v roce 2001 překvapil celkovým 4. místem na Tour de France, ale neměl přilbu, a tak při převozu do nemocnice upadl do komatu a druhý den zemřel.

Týmový lékař pak potvrdil, že kdyby měl Kivilev na hlavě helmu, určitě by pád přežil. „Zranění, které Andrei na lebce utrpěl, bylo v místě, které by bylo chráněno přilbou,“ řekl tehdy Jean-Jacques Menuet. „Závodníci mohou nosit helmu, nebo nemusí. My lékaři bychom ale rádi viděli, aby to bylo pro všechny povinné,“ dodal Menuet.

Video obsahuje záběry nehody

Jeho slova byla brzy vyslyšena. Už na Tour de France 2003 museli mít všichni startující helmy povinně. Ale stále platila jedna výjimka.

„Začínal jsem kariéru v době, kdy když byl dojezd na kopec, tak jste mohli pod kopcem odhodit helmu. Takže já jsem byl v grupetu někde deset minut za prvním a hrozně frajersky jsem ji odhazoval. Totální nesmysl. Na trénincích jsem pak taky jezdil bez helmy,“ vzpomíná bývalý český profesionál František Raboň.

Tato možnost však neplatila dlouho. Od roku 2005 už musí mít jezdci helmu na hlavě po celou dobu závodu. Což Raboň dnes vítá. „Jsem úplně nadšený, že to pak UCI zavedla jako povinnost. Když vám rostou děti, junioři, třiadvacítky holky, kluci, tak nikoho nenapadne, že by jezdil bez helmy. Protože své vzory vidí v helmách. Já jsem vyrůstal na Pantanim, Armstrongovi, Ullrichovi, takže já když jsem ji mohl odhodit, tak jsem to udělal.“

Profesionálové jsou opravdu v tomto ohledu velkými vzory. Třeba u Tadeje Pogačara si helmy všimnete vždy, kvůli blonďatým vlasům trčícím z jejich otvorů je také častým terčem karikatur. Alespoň je však vidět, že i přes tento fakt je cyklistická přilba jeho součástí.

A také v tréninku nespatříte profíka bez ochrany hlavy. „Tam to UCI nemůže kontrolovat, ale dal bych ruku do ohně za to, že kdybychom přijeli na kemp kteréhokoliv týmu, že tam nikdo nevyjede na trénink bez helmy. Je to pro ně něco absolutně nemyslitelného a to je super,“ říká Raboň.

Také při amatérských závodech nejen v Česku už dnes dávají organizátoři mezi povinnosti účastníků přilbu na hlavě po celou dobu. Vozit ji vždy musí také děti do 18 let, poté je její nošení dobrovolné. Ovšem všemi cyklistickými i bezpečnostními experty velmi doporučované.