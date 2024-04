Jak cyklisté shání práci: hvězdy mají manažery, Češi známosti. Co výkupné?

Smlouvy mají většinou až do konce kalendářního roku. Ale už teď se musí otáčet, aby získali novou. Jak to v cyklistice s přestupy funguje? Je to úplně jiné než ve fotbale. Rozdíly jsou však také mezi závodníky z nejvyšší divize, kteří mají své manažery, a například Čechy. Ti z kontinentální úrovně, tedy 3. divize, si angažmá většinou hledají sami, a to různými způsoby. Týmu pak navíc nestačí jen výsledky a čísla z tréninku. „Měl jsem pohovory jako do práce,“ říká Jakub Otruba, současný jezdec české sestavy ATT Investments.

Stejně jako ve fotbale a hokeji, tak i cyklističtí fanoušci vždy s napětím očekávají, zda a kam jejich oblíbenec přestoupí. V cyklistice to však funguje úplně jinak. Týmy za jezdce, který od nich odejde, až na úplné výjimky nedostanou ani euro.

„Výkupné“ za hvězdy

Peníze mohou požadovat jen tehdy, když od nich jde pryč závodník, který má s daným celkem stále platnou smlouvu. Jako například před touto sezonou Primož Roglič, jenž byl vázán v týmu Jumbo-Visma až do konce roku 2025. Aby mohl už letos jezdit za Boru-hansgrohe, museli Němci zaplatit Nizozemcům „výkupné“ ve výši 3 milionů euro (asi 75 milionů korun).

Obvyklejší však bývá, že cyklisté mění týmy poté, co jim vyprší stávající kontrakty. Vždy platí pravidlo, že pokud jezdec prodlužuje u stávajícího zaměstnavatele, může k tomu dojít kdykoliv a kdykoliv to může být oznámeno. V případě přestupů je to však možné vždy až od 1. srpna.

Je ale veřejným tajemstvím, že k dohodám mezi závodníky a týmy dochází už mnohem dřív. Například když Jan Hirt po roce 2022 přecházel do týmu Soudal-Quick Step, prozradil, že jeho jednání s týmem započala už před úspěšným Giro d´Italia, po kterém se o českého vrchaře zvýšil zájem. Smlouvy však mohou být podepisovány až v druhé polovině letních prázdnin.

Spoléhání na známosti

V těchto dvou případech šlo o cyklisty z World Tour, tedy 1. divize. Závodníci na této úrovni mají své manažery nebo spadají do velkých manažerských skupin. Jenže ti z nižších pater cyklistiky to mívají jinak. Často musí spoléhat na své kontakty, případně kontakty svých trenérů či dalších lidí z cyklistiky v dané zemi. Jako třeba Jakub Otruba. Současný jezdec týmu ATT Investments, který závodí na kontinentální úrovni (3. divize), před touto sezonou jednal hned s několika celky, dokonce některými z World Tour.

„Bylo jich šest, sedm. U některých to bylo tak, že jsem to měl jisté, jenže tým zkrachoval. Z World Tour nebo Protour týmů (2. divize) jednání neprobíhala tak, že bych měl od nich úplně nabídky. Měli jsme online pohovory, kde jsme se potkali. Sice to letos nevyšlo, ale jsem rád, že ty lidi už znám. Výchozí pozice už bude mnohem lepší než loni, kdy jsem byl v rámci kontaktů víceméně na nule,“ říká Otruba.

Mezi World Tour celky byly například Bahrain-Victorious či DSM-firmenich. V Bahrainu dělá sportovního ředitele Roman Kreuziger, za DSM zase jezdí Pavel Bittner. A právě přes ně se dostal k dalším lidem.

„Určitě to byl první kontakt. U Bahrainu to bylo napůl přes agenta, potom mi pomáhal i Roman. V DSM mi pomáhal i Pavel Bittner, za což mu ještě jednou děkuju,“ vzpomínal na „námluvy“ s týmy.

Také on měl chvíli manažera, teď už je vše ale znovu hlavně na něm.

Jak vypadá pohovor

„V průběhu roku jsem si jednoho manažera našel, Belgičana. Ozval jsem se mu po výsledcích na Czech Tour. Odpověděl mi, slíbil, že mi pomůže. Ale nějaká dlouhodobější spolupráce z toho není. Bylo to tak, že to buď vyjde a dostane mě tam, nebo ne,“ popisuje spolupráci.

Jak to tedy probíhá, aby se závodník jako Otruba, který má za sebou dobré výsledky ve své divizi, dostal ke komunikaci s týmy na vyšším levelu?

„Agent to má snazší, protože kontaktů má víc a ví, kam napsat. Z mojí pozice musím hledat kontakty právě přes Romana (Kreuzigera), Pavla (Bittnera) nebo za týmy zajít, když se potkáme v rámci závodu. Občas se i stalo, že za mnou během závodů, co jsme jeli, zašel člověk z prokonti týmu. Je to různé,“ říká rodák z Olomouce.

Týmy pak po závodníkovi chtějí přístup do speciální tréninkové aplikace Training Peaks, ze které si vytáhnou pro ně důležitá data. Další součástí takového „výběrového řízení“ je pohovor.

„Je to jako běžný pohovor do práce. Chtějí vás spíš poznat, jaká jste osobnost. V tomto případě nejde ani tak o to, jestli umíte jezdit na kole. Chtějí vidět, jestli umíte jazyk, jaký jste člověk. O tom to je. Chtějí vás lépe poznat, jestli budete platný člen týmu a bude se s vámi dát normálně fungovat,“ přibližuje šestadvacetiletý závodník.

V jeho případě to na tuto sezonu ještě nevyšlo, ale doufá, že získal zase další kontakty a mohlo by to klapnout příště.