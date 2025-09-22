Pogačarovo ponížení? Teď je to ještě předčasné, čeká ho reparát v silničním závodu
Něco takového se úplně často nevídá. Remco Evenepoel na trati nedělní časovky na mistrovství světa ve Rwandě předjel svého největšího soka Tadeje Pogačara a nadělil mu bolestných 2:37 minuty. Slovinec z toho byl zcela logicky zklamaný. Média v Belgii a Nizozemsku dokonce mluvila o Pogačarově ponížení, znemožnění. Pořád je však řeč o muži, který vloni dosáhl na cyklistickou trojkorunu (Giro-Tour-MS) a letos oslavil počtvrté vítězství na Tour de France a řadu dalších triumfů. Navíc v neděli má šanci na reparát při obhajobě titulu v silničním závodu.
Byla to naprosto suverénní a dominantní jízda v podání Remca Evenepoela, na kterou se každý fanoušek cyklistiky rád podíval, ať už temperamentnímu Belgičanovi straní, nebo ne. Jeho výkon v nedělní časovce na mistrovství světa v okolí rwandského Kigali se může směle zařadit po bok chronometru Jonase Vingegaarda na Tour de France 2023, o němž mnozí mluvili jako o výkonu z vesmíru.
Pro Evenepoela, který má za sebou rok ve znamení návratu po hodně nepříjemném zranění a hledání toho správného výkonu, je to potvrzení, že jeho rozhodnutí i navzdory nepřízni osudu dál usilovat o návrat, bylo správné.
I přes to, že profil trati na afrických silnicích s několika stoupáními a navíc i kostkami, měl spíš sedět Tadeji Pogačarovi, ukázal stále teprve pětadvacetiletý cyklista, že právě on je suverénem časovky posledních let. Vždyť duhový dres mistra světa v elitní kategorii vybojoval už potřetí v řadě, k tomu má v držení i olympijský titul. Kdo by se nepodepsal pod tvrzení, že v současné době není lepšího časovkáře, lhal by sám sobě.
Alespoň trochu narušit jeho vládu se chtěl pokusit na prvním světovém šampionátu na africké půdě Pogačar, jenže propadl. V den svých narozenin se neprobudil s nejlepšími časovkářskými nohami, a musel skousnout tvrdou porážku. Rodák z Aalstu, který na trať vyrážel o dvě a půl minuty později než závodník v zelené slovinské kombinéze, jej právě v kostkovém stoupání předjel a v cíli měl čas o 2:37 minuty lepší než Pogačar.
Pouhá sekunda k medaili
Belgická a nizozemská média v neděli večer psala o Slovincově ponížení či znemožnění. Pro Pogačara to očividně byl výsledek a hlavně průběh závodu, který by jej ani ve snu nenapadl. „Samozřejmě jsem zklamaný a musím to překousnout. Ale Remco byl prostě nejrychlejší a vítězství si zcela zaslouží. Klobouk dolů před ním,“ sdělil majitel 104 výher celkově a šestnácti v této sezoně.
Ale mluvit o znemožnění? Pilulka, kterou musel oslavenec v neděli spolknout, byla ještě víc hořká tím, že k medaili mu scházela pouhá sekunda. Současně to však říká, že i třetí Ilan van Wilder, Evenepoelův velký kamarád, dostal naloženo přes dvě a půl minuty.
A časovkářští specialisté? Filippo Ganna, o kterém se před pár lety mluvilo jako o muži s nejsilnějším „motorem“ při rychlostech nad 50 km/h, nedávno přiznal: „Už nevím, co mám dělat jinak, abych Remca porazil.“
Dvojnásobný mistr Evropy Stefan Küng bral v neděli až desátou příčku se ztrátou 3:48 minuty. Florian Vermeersch, jenž si část závodu hověl v horkém křesle pro aktuálního lídra, „nakoupil“ přes pět minut.
Pro Pogačara, který je zvyklý z podniků Grand Tour v časovkách vítězit, nebo být hodně vysoko, nešlo ani trochu o příjemnou situaci a snažil se ji brát sportovně. „Dnes toho lituju, ale zítra je nový den,“ prohlásil v neděli krátce po závodě. Je však velký rozdíl v časovce na MS, na kterou přijel i Evenepoel odpočatý a po skvělém tréninku, a na podnicích Grand Tour, kde už u těch ve třetím týdnu jsou všichni unavení. Ty zjevně sedí pětinásobnému vítězi třítýdenních etapáků.
Navíc s tím vším, co i v této sezoně Pogačar dokázal, jsou řeči o ponížení předčasné. Až do 27. července, tedy konce Tour de France, neskončil v žádném závodě hůř než třetí. I na náročném kostkovém Paříž-Roubaix, kde si střihl premiéru, dojel druhý. Takže znemožnění by mělo přijít na přetřes až v případě, že dostane i v nedělním závodu s hromadným startem, kde obhajuju duhový dres, od soupeře naděleny dlouhé minuty v souboji, který Pogačar očividně nezvládne.
Tam už se však pojede na kole, které je pro něj přirozenější, a také bude zase víc vzdálena nemoc, kterou nedávno prodělal, a která jej připravila o speciální časovkářské tréninky. Na „silničce“ by to měl být zase starý známý útočící Pogi.
Časovka mužů v číslech:
Muži elite (40,6 km): 1. Evenepoel (Belg.) 49:46, 2. Vine (Austr.) -1:14, 3. Van Wilder (Belg.) -2:36, 4. Pogačar (Slovin.) -2:37, 5. Del Toro (Mex.) -2:40, 6. Leknessund (Nor.) -2:57.
Pogačarova nejhorší umístění v sezoně 2025:
- 29. místo: Grand Prix Québeck (12. září)
- 4. místo: MS časovka (21. září)
- 3. místo: Milán-Sen Remo (22. března)