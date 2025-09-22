Předplatné

Pogačarovo ponížení? Teď je to ještě předčasné, čeká ho reparát v silničním závodu

Tadej Pogačar v časovce na medaili nedosáhl
Tadej Pogačar v časovce na medaili nedosáhlZdroj: ČTK
Tadej Pogačar v časovce na medaili nedosáhl
Belgičan Remco Evenepoel (uprostřed), vítěz elitní individuální časovky mužů, je doprovázen druhým Australanem Jayem Vinem (vlevo) a třetím Belgičanem Ilanem van Wilderem na MS v silniční cyklistice ve Rwandě
Belgičan Remco Evenepoel (uprostřed), vítěz elitní individuální časovky mužů, je doprovázen druhým Australanem Jayem Vinem (vlevo) a třetím Belgičanem Ilanem van Wilderem na MS v silniční cyklistice ve Rwandě
Belgický cyklista Remco Evenepoel pózuje se zlatou medailí po vítězství v elitní individuální časovce mužů na MS v silniční cyklistice ve Rwandě
Belgický cyklista Remco Evenepoel pózuje se zlatou medailí po vítězství v elitní individuální časovce mužů na MS v silniční cyklistice ve Rwandě
Reakce Remco Evenepoela po vítězství v elitní individuální časovce mužů na MS v silniční cyklisticeve Rwandě
Remco Evenepoel během závodu MS v silniční cyklistice v Kigali ve Rwandě
12
Fotogalerie
Romana Barboříková
Cyklistika
Začít diskusi (0)

Něco takového se úplně často nevídá. Remco Evenepoel na trati nedělní časovky na mistrovství světa ve Rwandě předjel svého největšího soka Tadeje Pogačara a nadělil mu bolestných 2:37 minuty. Slovinec z toho byl zcela logicky zklamaný. Média v Belgii a Nizozemsku dokonce mluvila o Pogačarově ponížení, znemožnění. Pořád je však řeč o muži, který vloni dosáhl na cyklistickou trojkorunu (Giro-Tour-MS) a letos oslavil počtvrté vítězství na Tour de France a řadu dalších triumfů. Navíc v neděli má šanci na reparát při obhajobě titulu v silničním závodu.

Byla to naprosto suverénní a dominantní jízda v podání Remca Evenepoela, na kterou se každý fanoušek cyklistiky rád podíval, ať už temperamentnímu Belgičanovi straní, nebo ne. Jeho výkon v nedělní časovce na mistrovství světa v okolí rwandského Kigali se může směle zařadit po bok chronometru Jonase Vingegaarda na Tour de France 2023, o němž mnozí mluvili jako o výkonu z vesmíru.

Pro Evenepoela, který má za sebou rok ve znamení návratu po hodně nepříjemném zranění a hledání toho správného výkonu, je to potvrzení, že jeho rozhodnutí i navzdory nepřízni osudu dál usilovat o návrat, bylo správné.

I přes to, že profil trati na afrických silnicích s několika stoupáními a navíc i kostkami, měl spíš sedět Tadeji Pogačarovi, ukázal stále teprve pětadvacetiletý cyklista, že právě on je suverénem časovky posledních let. Vždyť duhový dres mistra světa v elitní kategorii vybojoval už potřetí v řadě, k tomu má v držení i olympijský titul. Kdo by se nepodepsal pod tvrzení, že v současné době není lepšího časovkáře, lhal by sám sobě.

Alespoň trochu narušit jeho vládu se chtěl pokusit na prvním světovém šampionátu na africké půdě Pogačar, jenže propadl. V den svých narozenin se neprobudil s nejlepšími časovkářskými nohami, a musel skousnout tvrdou porážku. Rodák z Aalstu, který na trať vyrážel o dvě a půl minuty později než závodník v zelené slovinské kombinéze, jej právě v kostkovém stoupání předjel a v cíli měl čas o 2:37 minuty lepší než Pogačar.

Pouhá sekunda k medaili

Belgická a nizozemská média v neděli večer psala o Slovincově ponížení či znemožnění. Pro Pogačara to očividně byl výsledek a hlavně průběh závodu, který by jej ani ve snu nenapadl. „Samozřejmě jsem zklamaný a musím to překousnout. Ale Remco byl prostě nejrychlejší a vítězství si zcela zaslouží. Klobouk dolů před ním,“ sdělil majitel 104 výher celkově a šestnácti v této sezoně.

Ale mluvit o znemožnění? Pilulka, kterou musel oslavenec v neděli spolknout, byla ještě víc hořká tím, že k medaili mu scházela pouhá sekunda. Současně to však říká, že i třetí Ilan van Wilder, Evenepoelův velký kamarád, dostal naloženo přes dvě a půl minuty.

A časovkářští specialisté? Filippo Ganna, o kterém se před pár lety mluvilo jako o muži s nejsilnějším „motorem“ při rychlostech nad 50 km/h, nedávno přiznal: „Už nevím, co mám dělat jinak, abych Remca porazil.“

Dvojnásobný mistr Evropy Stefan Küng bral v neděli až desátou příčku se ztrátou 3:48 minuty. Florian Vermeersch, jenž si část závodu hověl v horkém křesle pro aktuálního lídra, „nakoupil“ přes pět minut.

Pro Pogačara, který je zvyklý z podniků Grand Tour v časovkách vítězit, nebo být hodně vysoko, nešlo ani trochu o příjemnou situaci a snažil se ji brát sportovně. „Dnes toho lituju, ale zítra je nový den,“ prohlásil v neděli krátce po závodě. Je však velký rozdíl v časovce na MS, na kterou přijel i Evenepoel odpočatý a po skvělém tréninku, a na podnicích Grand Tour, kde už u těch ve třetím týdnu jsou všichni unavení. Ty zjevně sedí pětinásobnému vítězi třítýdenních etapáků.

Navíc s tím vším, co i v této sezoně Pogačar dokázal, jsou řeči o ponížení předčasné. Až do 27. července, tedy konce Tour de France, neskončil v žádném závodě hůř než třetí. I na náročném kostkovém Paříž-Roubaix, kde si střihl premiéru, dojel druhý. Takže znemožnění by mělo přijít na přetřes až v případě, že dostane i v nedělním závodu s hromadným startem, kde obhajuju duhový dres, od soupeře naděleny dlouhé minuty v souboji, který Pogačar očividně nezvládne.

Tam už se však pojede na kole, které je pro něj přirozenější, a také bude zase víc vzdálena nemoc, kterou nedávno prodělal, a která jej připravila o speciální časovkářské tréninky. Na „silničce“ by to měl být zase starý známý útočící Pogi.

Časovka mužů v číslech: 

Muži elite (40,6 km): 1. Evenepoel (Belg.) 49:46, 2. Vine (Austr.) -1:14, 3. Van Wilder (Belg.) -2:36, 4. Pogačar (Slovin.) -2:37, 5. Del Toro (Mex.) -2:40, 6. Leknessund (Nor.) -2:57.

Pogačarova nejhorší umístění v sezoně 2025:

  • 29. místo: Grand Prix Québeck (12. září)
  • 4. místo: MS časovka (21. září)
  • 3. místo: Milán-Sen Remo (22. března)

Začít diskuzi

Cyklistika 2025

Tour de France
Soupisky týmů na Tour de France 2025: favoriti a outsideřiTour de France 2025

Giro d'Italia
Giro 2025 - program a etapy

Vuelta
Vuelta: Program a trasa

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů