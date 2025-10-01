Vacek má v časovce na ME vysoké cíle: Chci být v TOP 5. Rád by předčil i parťáka Pedersena
Světový šampionát ve Rwandě, stejně jako řadu dalších, Mathias Vacek vynechal. Tratě evropského mistrovství ve Francii mu totiž budou sedět mnohem víc. Také tam odjel s vysokými cíli. Hlavně pro středeční časovku, na kterou se soustředil i v tréninku doma na Šumavě. Jasným cílem pro něj je skončit v top 10, ve svých myšlenkách ale míří ještě výš. Mezi okruh favoritů ho řadí i zahraniční cyklistické weby. „Nic nenecháme náhodě, na trati už trénuju,“ vzkázal Vacek pro iSport. Doma dokonce opět využíval hypoxický stan.
Když se zaměří na určitý cíl, vynaloží veškeré úsilí, aby ho dosáhl. Tím je Mathias Vacek, který ve své stále krátké sportovní kariéře překonal už řadu překážek, známý. A teď je jeho cílem mistrovství Evropy, které startuje krátce po světovém šampionátu už ve středu časovkou žen a mužů. A právě ta je jeho hlavním cílem.
V disciplíně, v níž je už druhý rok v řadě českým mistrem, by se rád umístil v nejlepší desítce. „V hlavě ale mířím ještě výš a rád bych bojoval o top 5,“ prozradil třiadvacetiletý cyklista.
Trať časovky na jihovýchodě Francie je dlouhá 24 kilometrů. „Vzdáleností by mi měla sedět. Nejde o úplně dlouhou trať, což je pro mě výhodnější. Zatím většinou platí, že čím kratší časovky jsou, tím lepší výsledky mívám,“ řekl Vacek pro iSport před závodem.
Také profilem jde o závod, který se mu bude líbit. Až na záludný kopec v závěru trasy. „Profil je pěkný, je lehce zvlněný. Klíčové bude dobře si rozložit síly, protože závěrečné stoupání bude hodně nepříjemné a bude potřeba ho zvládnout co nejrychleji. Nic ale nenecháváme náhodě – odletěl jsem do Francie už v neděli, takže jsem měl dostatek času na trénink přímo na trati. Pokusím se poprat o co nejlepší výsledek,“ slíbil cyklista, který už má doma jednu stříbrnou medaili z ME, ovšem ta je ze silničního závodu kategorie do 23 let.
Silná konkurence
Teď o medaili přímo nemluví, ale určitě by se za ni nezlobil. Je si však vědom síly soupeřů. Mezi těmi budou čerstvý mistr světa v chronometru Remco Evenepoel, velké jméno v soubojích proti času Filippo Ganna, dvojnásobný evropský šampion z časovky Stefan Küng, Joshua Tarling, který také doma jedno evropské zlato skrývá. Ale i další skvělí časovkáři jako Stefan Bisseger, Joao Almeida nebo třeba i Vackův týmový kolega Mads Pedersen.
Tomu v dresu Lidl-Trek na květnovém Giro d´Italia výrazně pomohl k jeho mnohým úspěchům. Teď však nebude český talent pracovat pro Dána, ale naopak bude jedním z těch, kdo jej vyzvou.
„S Madsem jsme to ještě ani neprobírali, ale určitě si na sebe během závodu chvíli najdeme. Pro mě osobně je už jen to, že se o mně mluví jako o někom, kdo by měl Madse vyzvat, velkým oceněním mé práce a posunu, který jsem udělal,“ pronesl skromně závodník, který na letošním mistrovství republiky ovládl oba závody.
Také do toho s hromadným startem nastoupí i na ME. A tak jak po většinu roku on pomáhá Pedersenovi, rád by teď zase využil jeho „služeb“.
Bittnera je škoda
„Samozřejmě Mads patří mezi úplnou světovou špičku, takže neočekávám nic jednoduchého – to by na něj ani nesedělo. Dánové budou mít velmi silný tým a předpokládám, že budou chtít v neděli závod hodně tvořit. Receptem pro mě může být držet se co nejdéle právě Madse. Těším se na to a udělám maximum, abych mohl na posezonním kempu být o něco spokojenější než on,“ usmívá se Vacek.
Z českých kolegů bude mít k ruce Petra Kelemena a Jakuba Ťoupalíka, naopak Pavel Bittner se nakonec rozhodl kvůli náročné trase nestartovat. „Pavel je silný závodník, takže pro nás je určitě škoda, že nakonec nejede a startujeme v menším počtu. S ním bychom jako tým byli určitě silnější, protože by mohl být variantou pro hromadný dojezd. I tak věřím, že náš tým bude dost silný na to, abychom dokázali bojovat o dobrý výsledek,“ prohlásila česká jednička.
Obyvatel Stožce prozradil i něco ze své přípravy na šampionát, která probíhala částečně na Šumavě, kde už ale minulý týden, stejně jako ve zbytku Česka, nepanovalo nejpřívětivější počasí.
„Na Šumavě sice nebylo počasí ideální, ale nesněžilo, takže si vlastně nemůžu stěžovat a odtrénoval jsem všechno, co jsem potřeboval. Cítím se velmi dobře. Opět jsem využíval hypoxický stan, který mi simuloval nadmořskou výšku, a v rámci přípravy jsem absolvoval i tři jednorázové závody v Belgii, kde jsem hodně pracoval pro tým. Věřím, že jsme s trenérem a týmem udělali maximum a podařilo se přípravu dobře vyladit na tento týden.“