Ještě jeden zápas! Klub českého trenéra může slavit triumf ve Světové sérii
Baseballisté Toronto Blue Jays vyhráli pátý zápas Světové série proti Los Angeles Dogers 6:1, celkem vedou 3:2 a jediný zápas jim schází k prvnímu triumfu od roku 1993. Ve strukturách kanadské organizace pracuje i první český trenér v profesionálním zámořském systému Petr Stříbrcký, který doufá, že se jednou posune i do elitní ligy MLB.
Zdržení kvůli popcornu se tentokrát nevyplatilo. Pátý zápas Světové série na Dodger Stadium začal a pálkař Toronta Davis Schneider poslal hned první nadhoz Blakea Snella za plot. Vladimir Guerrero Jr. trefil pro homerun hned svůj druhý pokus pro odpal a utkání mělo svůj směr.
V historii Světové série se stalo poprvé, aby některý tým zahájil duel dvěma homeruny za sebou. Jediný doběh hosté dovolili soupeři ve třetím dějství, kdy se rovněž nechytatelný odpal povedl Kikemu Hernandezovi, ale pak už bodoval jen kanadský tým.
V jeho hrdinu se proměnil nadhazovač Trey Yesavage, který jako nováček zahrál rekordních 12 strikeoutů. Dvaadvacetiletý hráč přitom v MLB debutoval teprve v polovině září, v základní části stihl tři zápasy, v play off přidal nyní pátý a ve finále nastoupil podruhé.
Po zápase, který sledovalo 52 175 diváků, vzpomínal, jak při prvním startu v sezoně nadhazoval před 327 fanoušky.
„Svět se zbláznil. Takhle by to nezinscenoval ani Hollywood. Jsem vděčný, že toho můžu být součástí,“ řekl Yesavage, jehož příjem v této sezoně činí 760 000 dolarů, tedy ani ne tři procenta toho, co bere hvězda soupeře Šohei Ohtani.
Výjimečný Japonec se tentokrát na pálce neprosadil a prožívá rozporuplnou Světovou sérii. Ve třetím zápase zazářil, pomohl Dodgers k výhře dvěma homeruny a na metu se dostal devětkrát, což byl rekord finálových soubojů.
Ve čtvrtém zápase Ohtani poprvé v kariéře ve Světové sérii nastoupil jako startující nadhazovač, v šesti směnách však povolil soupeři čtyři doběhy a ve statistikách si připsal porážku. Pro šestý či případný sedmý zápas se Ohtani kromě svého místa suplujícího pálkaře připravuje i na možnost pomoc svému týmu jako takzvaný reliever, nadhazovač, který má na starosti směny uprostřed zápasu.
Blue Jays můžou finále zámořské ligy ukončit v noci na sobotu před vlastními diváky, také případný sedmý zápas by se hrál v jejich Rodgers Centru.