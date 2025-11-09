Baseballisti dali Koreji bod, pak přišla smršť. Dva úkoly výjezdu ale splněny
Ve dvou zápasech exhibiční série v Soulu se baseballová reprezentace dlouho držela, po sobotní porážce 0:3 ale nakonec v neděli podlehla Jižní Koreji vysokým skóre 1:11. Pro jediný bod doběhl v páté směně Vojtěch Menšík po odpalu Martina Prokopa.
Svou hvězdnou chvilku čeští baseballisté v Gocheok Sky Domu potkali. Milan Prokop v páté směně trápil znejistělého nadhazovače Kima Seo-hyuna, jenž už propustil běžce na první i druhou metu. Byla to šance. A Prokop ji nepromarnil.
Ke zděšení zaplněné arény souboj s Kimem vyřešil odpalem do středního pole, díky němuž Vojtěch Menšík z druhé mety doběhnul domů pro bod. Česká obrana sice byla pod vytrvalým tlakem, ale v polovině zápasu najednou tým kouče Pavla Chadima prohrával se čtvrtým týmem světa jen 1:2. A měl navíc zaplněnou první a třetí metu. Kim šel po pouhých 21 nadhozech ze hry a Korejci zapnuli naplno.
„Hned poté přišla razantní korejská odpověď. Dva čtyřbodové inningy definitivně zlomily zápas a rozhodly o vysoké výhře světových čtyřek,“ hodnotily sociální sítě baseballové asociace.
Češi vyrazili do Soulu s omlazeným kádrem, v němž scházelo mnoho opor, které si Chadim šetří na březnový elitní turnaj World Baseball Classic v Tokiu. V sobotu sice korejští nadhazovači rozdělili 17 strikeoutů a udrželi soupeře na tři odpaly a nulu ve skóre, ale i česká obrana fungovala. Výsledkem bylo těsné skóre 0:3.
V neděli zůstal Menšíkův bod jediným. Tentokrát se pálkaři dostali ke čtyřem odpalům, třikrát získali mety zdarma a ve dvou směnách na Korejce přitlačili. Závěrečná vlna korejského útoku ale určila konečné skóre 1:11. Soupeř se utrhnul čtyřmi body v šesté směně a dalšími pěti v závěrečném devátém inningu.
I tak se týmu povedlo splnit dva hlavní úkoly zájezdu, které určil trenér Chadim: „Chtěl bych, aby fanoušci viděli kvalitní, vyrovnaný baseball. Druhý cíl je, abychom zkušenosti a informace o hráčích našich i hráčích korejských využili na WBC. S nimi začínáme hned první zápas.“
Na březnovém turnaji World Baseball Classic, profesionálním mistrovství světa organizovaném zámořskou ligou MLB, se český tým v základní skupině v Tokiu utká taky s Austrálií, Tchaj-wanem a domácím Japonskem. První zápas s Koreou se hraje 5. března.
Česko na WBC
- 5. března: ČESKO-Korea
- 6. března: ČESKO-Austrálie
- 7. března: ČESKO-Tchaj-wan
- 10. března: ČESKO-Japonsko