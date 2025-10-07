Čeští koně zazářili v dostihové „Lize mistrů“. Druhé místo vydělalo dva miliony korun
Je to něco podobného, jako by fotbalová Slavia v Lize mistrů porazila Barcelonu. Dva koně z českého tréninku o víkendu šokovali dostihový svět, když na slavném závodišti v Longchamp bojovali o vítězství v dostihu grupy 1, nejvyšší světové kategorie.
První říjnový víkend je tradičním termínem konání nejlépe dotovaného evropského dostihu, Ceny Vítězného oblouku, s celkovou dotací 5 milionů euro. Během víkendu se konají i další dostihy nejvyšší světové kategorie, grupy 1. Na závodiště na okraji Buloňského lesíka se sjíždějí nejlepší koně nejen z Francie, ale i Anglie, Irska a dalších dostihově vyspělých zemí. Ve hře jsou statisícové dotace v eurech. A v dostihu pro nejlepší sprintery Prix de l’Abbaye de Longchamp na 1000 metrů s celkovou dotací 350 tisíc euro se prosadili i dva koně z Česka.
Tříletý Jawwal, nová tvář na českých drahách, doběhl druhý. Světem protřelý Ponntos, dvojnásobný nejlepší český kůň z let 2023 a 2024, skončil čtvrtý.
„Je to absolutně mega skvělý úspěch. Já vím, co tam běhá za soupeře, z kterých států, od kterých šejků, největších megalomanů z celého světa. A Jawwal od Vency Luky málem vyhrál první světovou grupu,“ vydechl žokej Josef Bartoš.
Ponntos, jak je jeho zvykem začal z ostra a po několika desítkách metrů byl v čele. Záhy se dostal na jeho úroveň Jawwal a český fanda si musel připadat jak v Jiříkově vidění. Čeští koně vládnou Evropě, nevídané! Dvě stě metrů před cílem Ponntos slábl, ale Jawwal šlapal jak hodinky. Až v posledních desítkách metrů se před něj dostala australská Asfoora, vítězka podobného dostihu z anglického Yorku.
Dojatý Luka hledal slova
U cílového mezníku byl Jawwal o půl délky druhý a Ponntos čtvrtý. Čeští zástupci se dokázali prosadit v dostihové Lize mistrů! Trenér Václav Luka neměl ani několik hodin po dostihu slova. „Neuvěřitelné, nemohu uvěřit, že jsme dosáhli na takový úspěch.“
„Škoda, že byl druhý, to by bylo úplně Wow! Ale druhé a čtvrté místo, to jsou skvělé výkony. Nic víc než grupa jedna v dostihovém světě není,“ hodnotí Bartoš. „Už si tam musí dávat pozor, když běhají koně z Česka. Myslím, že ve Francii i ve světě se o tom hodně mluví, že dva naši koně zamíchali pořadím.“
Vyhrát dostih grupy 1 se z českého tréninku podařilo zatím jen Darsalamovi a Meandremu z tréninku Arslangireje Šavujeva. Dva koně z českého tréninku mezi prvními čtyřmi a ještě na nejprestižnějším mítinku, to je nevídané.
Trenér Luka druhým místem Jawwala svému majiteli, Jiřímu Odcházelovi, vydělal 80 tisíc euro (2 miliony korun). „Nevěděl jsem, jestli to pro něj nebude moc, ale ukázal, že si s takovou konkurencí poradí,“ dodal Luka. Vítězka Asfoora se kvalifikovala na Breeders‘ Cup Sprint, neoficiální dostihové mistrovství světa konané v USA.
„Já jsem v plánech konzervativní, Jawwal je teprve tříletý, tak uvidíme, v jakém stavu se vrátí a jak bude reagovat na zimu. Rád to koním dělám pohodové, a tak nad starty mimo Evropu nepřemýšlím,“ vyjádřil se k budoucím plánům Luka.