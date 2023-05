Hemerka hrál fotbal s Hložkem, teď jde do Finska. O draftu mu řekla babička

Nejprve obouval kopačky a vypadalo to, že z něj bude profesionální fotbalista. Aby ne, vždyť v mládežnických kategoriích za Zbrojovku Brno válcoval společně s Adamem Hložkem či Lukášem Vorlickým zbytek republiky. Zatímco jeho parťáci z fotbalové líhně už čutají v zahraničí, Adam Hemerka vyměnil kopačky za florbalovou hůl. A nyní se z Mladé Boleslavi vydá za lukrativním finským angažmá. Nadaný obránce je hlavní hvězdou nově vzniklého draftu do finské florbalové ligy.

Když jste hrál jako junior fotbal, údajně o vás projevila zájem Fiorentina. Platil jste za velký talent. Proč vyhrál florbal?

„Fotbal a florbal jsem kombinoval asi do patnácti let. Pak ale přišel ze strany Zbrojovky trochu tlak, abych se rozhodl, který sport chci dělat. Ono to už pak obojí opravdu nešlo kloubit. A i když jsme měli ten ročník 2002 v Brně opravdu výjimečný, tak kluci už začali odcházet i do zahraničí a já cítil, že mám lepší partu právě ve florbalu. Navíc jsem vždycky myslel i na studium, které se dá kombinovat s florbalem přece jen lépe.“

Když teď vidíme, kam se dostal Adam Hložek, případně Lukáš Vorlický, Adam Stejskal či Adam Obert, neříkáte si někdy, že jste u fotbalu měl zůstat? Přece jen se tam točí větší peníze.

„Na to se nechci ohlížet. Nikde není dáno, že bych nějakou lukrativní smlouvu podepsal. Jako florbalista jsem spokojený, získal jsem spoustu přátel, zážitků a taky úspěchů.“

Jste ve spojení pravidelně třeba s Adamem Hložkem?

„Přiznám se, že v denním kontaktu nejsme, i když jsme se shodou okolností nedávno potkali v Brně. Navzájem víme, jak se nám daří, prohodili jsme pár vět, ale nic velkého.“

Co se týče vašich úspěchů, tak je toho požehnaně na váš nízký věk. Dva superligové tituly s Mladou Boleslaví, medaile z juniorského i seniorského MS. Jak budete vzpomínat na českou nejvyšší soutěž?

„Přesouval jsem se v době koronavirové pandemie z Hattricku Brno právě do Boleslavi, všechno se to seběhlo strašně rychle, protože se ani nevědělo, jestli se sezona bude dohrávat. Přestupoval jsem vlastně těsně před play off. Díky Boleslavi jsem si osahal ty nejlepší zápasy u nás a připravilo mě to pak na juniorské MS. Potom už následovala i první pozvánka do chlapů, což v tu dobu ještě nikdo moc nečekal. Přesun a následné roky v Boleslavi hodnotím kladně, jsem rád, že jsem tak učinil a posunulo mě to.“

Letos jste ale s Boleslaví nepostoupili ani do superfinále play off. Skončili jste na bronzovém stupínku. Je to velké zklamání?

„Pro klub jako Boleslav to určitě zklamání je, protože tady jsou ambice nejvyšší. Měli jsme pomalejší rozjezd do sezony a už se to táhlo. Přišli noví kluci, tým se hledal a dalo by se říct, že si vše sedlo až někdy těsně před play off. V semifinále jsme pak kvůli horší základní části narazili na suverénní Tatran Střešovice. Věřili jsme si na ně a řekl bych, že rozhodly detaily v jejich prospěch.“

Mladá Boleslav měla pro vás tu výhodu, že tam studujete vysokou školu. Je náročné kloubit školu a florbal?

„Je pravdou, že po prvním semestru na oboru management obchodu jsem chtěl studium ukončit, protože přestup ze střední na vysokou je znát, když děláte vrcholově sport a navíc jste reprezentant. Vyhrál rozum. Vyhodnotil jsem si, že florbalem se do budoucna asi nebudu živit celý život, takže je důležité i vzdělání, které bohužel, možná bohudík, k florbalu patří.“

A co studium, když odcházíte do Finska?

„Rozhodl jsem se pokračovat, naštěstí jsem měl tu možnost, že v rámci programu Erasmus+ můžu vycestovat právě do Finska, kde budu zároveň studovat. Rád bych ukázal dalším českým klukům, že je to dobrá cesta, protože školství ve Finsku, potažmo ve Švédsku je na skvělé úrovni.“

Právě Finové po vzoru NHL přišli s florbalovým draftem, což je úplná novinka. Jak jste se dozvěděl, že se právě draft chystá, a že se s vámi počítá hodně vysoko?

„Jako úplně první mi o tom řekla babička, která brouzdá po Facebooku víc než já a náhodou narazila na informace k draftu, kde byla i nějaká prognóza, že bych měl být mezi dvanácti nejvýše postavenými hráči.“

O rozmachu českého florbalu hovoří také to, že první tři místa na draftu měli obsadit Češi. Vy jste jako trojka, před vámi se měli umístit Filip Forman a Matěj Havlas. Ani jeden z nich však na draftu nefiguruje. Proč?

„Pokud vím, tak Filip Forman se rozhodl pro angažmá ve švédském Kalmarsundu ještě před tímto draftem, takže půjde vlastní cestou a Matěj Havlas dělá v Česku medicínu a neměl by ke studiu takové podmínky jako já.“

Čeští florbalisté primárně chodí hrát do Švédska. Ve finské lize jich dosud tolik nepůsobilo. Možná je to i tím, že o té švédské se hovoří jako o nejlepší světové soutěži. Nebyla ve hře i nabídka odtamtud?

„Ano, těch nabídek jsem měl docela hodně. Kromě Finska a Švédska to bylo i Švýcarsko. Ve Švédsku o mě hodně stál tým Växjö Vipers. Byl jsem se tam podívat, jednali jsme, vzali mě i na hokej, který je ve Växjö na vysoké úrovni. Hrálo se zrovna finále play off, to byl super zážitek. Generální manažer mě provedl městem. Tuhle nabídku jsem hodně promýšlel, ale nakonec jdu finskou cestou.“

A proč tedy vlastně vyhrálo Finsko?

„Nějakou roli hrál samotný draft, ale důležité bylo i to, že jsem tam už byl krátce na zkušenou v týmu Erä Viikingit. Taky jsem si chtěl prošlapat vlastní cestu. Určitě bych si někdy rád vyzkoušel i švédskou ligu. Finsko pro mě bylo rozhodující taky kvůli studiu. Protože jdu do univerzitního města, i když klub ještě nemůžu dle pravidel draftu prozrazovat.“

Každý tým na draftu si musí vybrat alespoň jednoho hráče, který nepochází z florbalově nejsilnějších zemí. Berete to jako zásadní krok k tomu, aby se světový florbal do budoucna více vyrovnal?

„Dobrá otázka. Myslím si, že to může pomoct. Bude záležet, jak moc se dostane draft do povědomí lidí. Třeba se postupem času více a více malých kluků bude na tento draft upínat. Určitě může samotný draft florbal ještě více zpopularizovat.“

Odcházíte daleko do Finska. Co na to rodina? Většinou hlavně maminky nesou těžce tyhle první velké přestupy.

„S maminkou jsme se o tomhle ještě nebavili. Až se bude samotný odlet blížit, tak určitě budou i nějaké slzičky, ale velkou výhodou je, že se mnou jede přítelkyně, která mi bude oporou.“

Mnohdy mladí hokejisté, co jsou v zámoří, říkají, že jim tam chybí třeba svíčková. Jak je na tom přítelkyně v tomto ohledu?

(Smích) „Bohužel takové schopnosti ještě nemá, bude se ji muset naučit.“

Informace k florbalovému draftu:

Kdy a kde: 17. května v Lempäälä, Finsko

Finské kluby si budou vybírat nadané mladíky celkem ve třech kolech stejným systémem jako v NHL. Podmínkou je, aby alespoň jeden hráč ze tří vyvolených každého klubu měl jiné než finské, švédské, české a švýcarské občanství. Draftem by tak měli projít i hráči ze spíše rozvojových florbalových zemí.