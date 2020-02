Karlos show: Fight Vémola – Jelínek o mentálním koučinku. Jaký je Karlos moderátor? | iSport.cz

„Překvapil mě, že to není bojovník jen v kleci, ale i co se týče informací. Štval mě, jak rýpal do mentálního koučinku, samozřejmě v dobrém. Museli jsme si pár věcí vyříkat,“ prohlásil k talkshow Marian Jelínek. „Je vidět, že je velmi chytrý, inteligentní a potřebuje logické argumenty, aby mohl něco změnit. Snažil jsem mu je dávat.“

Michal Martínek už tolik překvapený nebyl. Tušil, co ho čeká: „Válíme se po sobě od rána do večera v tělocvičně. Vím, jaký je to spíkr a jak umí mluvit před lidmi. Věděl jsem, že to bude týkat hokeje. I když jsem neměl kariéru jako kluci, jsem rád, že jsem tu mohl být s ikonami českého hokeje,“ řekl Karlosův parťák.

Vémola je i jedním z důvodů, proč se z Martínka stal tak dobrý MMA zápasník: „Když jsem viděl jeho legendární zápas s Monstrem, měl ty legendární uplý trenky, který se tu nedaly sehnat. Strašně se mi líbily a s tím mám Karlose spojeného. O to víc jsem pak začal makat. Říkal jsem si, že když se prosadil on, já můžu taky.“

Rozhovor se líbil i Janu Platilovi: „Karlos je výborný showman a dělá všechno pro to, aby fighting u nás zvednul a jde správným směrem. Hodně jsem si to užil. Nesnažil se nás ztrapnit, jsem úplně spokojený.“

Celý druhý díl unikátní Karlos Show sledujte od 18 hodin na iSport.cz/karlos-show.