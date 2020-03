SEX před závody? Vémola se v KARLOS SHOW vyptával atletů | iSport.cz

Jak to je s tím sexem? Bojovník a moderátor Karlos Vémola opět ukázal, že žádné téma pro něj není tabu. Ve třetím díle Karlos Show, do které si pozval mílaře Jakuba Holušu, nejrychlejší Češku Kláru Seidlovou a bývalého diskaře Imricha Bugára, padla řeč i na to, jak to mají atleti s milováním před závody. „Jestli sex je, nebo není, můj výkon to neovlivní,“ smála se sprinterka Seidlová.

Nejznámější český MMA zápasník Karlos Vémola se v roli moderátora rychle zabydlel. Je to i tím, že je svůj, nebere si servítky, a všechny dotazy pokládá na rovinu. Atletů Jakuba Holuši, Kláry Seidlové a Imricha Bugára se ve třetím díle Karlos Show, mimo dotazů na jejich sportovní kariéry a cíle, ptal také na to, jestli před závody sexuálně abstinují.

„Mě se pořád ptají, jak to jako fighteři máme se sexem před zápasem, kvůli testosteronu a tak. Co vy běžci, musíte si šetřit nohy nebo se naopak pořádně rozcvičit?“ usmíval se Vémola. „Já ho většinou nemám vůbec celoročně,“ pobavil následně publikum.

„Jak to myslíš? Jestli můžeme mít sex nebo jak šetřit nohy?“ nechápal zpočátku Holuša. „No nevím, jak děláš sex bez nohou. To já úplně neznám takový disciplíny,“ reagoval pohotově moderátor. „Je to každého věc. Trenéři tě nehlídají, musíš sám vědět, co ti dělá dobře a co ne,“ objasnil poté úspěšný běžec na střední tratě. „Jestli sex je, nebo není, můj výkon to neovlivní,“ souhlasila také Seidlová.

„Tebe se radši ptát ani nebudu, to by byly historky,“ mávl Vémola v žertu rukou směrem k čtyřiašedesátiletému Bugárovi. „Ale pozor, když si na to vzpomenu, některý věci i pomáhaly,“ nenechal se stříbrný medailista z olympiády v Moskvě v hodu diskem zaskočit.

Bojovníka z Olomouce zajímala právě i technika házení. Jelikož však klasický disk, se kterým se normálně soutěží, nebyl k dispozici, museli si Vémola s Bugárem vystačit se dvěma frisbee.

Po důkladné instruktáži, jak by měla vypadat diskařská otočka, nakonec létající talíře vypustili do publika.

Dva šťastní diváci si tak domů přinesli podepsané suvenýry. Nadšení ale nejspíš odcházeli všichni, minimálně podle reakcí v průběhu natáčení. I třetí díl Karlos Show totiž nabídl spoustu zajímavých informací a zábavy. A přestože naproti čtyřiatřicetiletému válečníkovi seděl i velký kritik MMA Holuša, vše se opět neslo v přátelském duchu.

Podívejte se na celý atletický díl Karlos Show:

KARLOS SHOW: Koule dvakrát nad patou! Bugár učil Vémolu, jak na disk

