Donutil v KARLOS SHOW: o Vánocích, Kocourkovi a kouzlu Gotta v lázních

Nejsilnější talk show tohoto roku! Karlos Vémola si do vánočního dílu svého pořadu pozval mimořádné hosty. Dorazil skvělý herec a vypravěč Miroslav Donutil se svým synem Martinem a mluvilo se o Vánocích nebo Karlu Gottovi. „Řekl jsem mu, Karle, znám tě padesát let, ale v trenkách jsem tě ještě neviděl. A on mi odvětil s tím svým humorem: No a co, dobrý ne?“ zavzpomínal slavný herec. Řeč přišla i na legendárního sportovce Františka Kocourka. A na pódium pak vystoupali největší čeští siláci současnosti Vlastimil Kužel a Jiří Tkadlčík.

Vánoce s hvězdami herectví i sportu! Karlos Vémola chtěl fanouškům své show nadělit další díl se skvělými hosty, a to i přesto, že se natáčení nemohli zúčastnit diváci. Povedlo se, do jeho pořadu přijal pozvání slavný herec Miroslav Donutil, který navíc dorazil i se svým synem Martinem, jenž je stoupající hvězdou jak v divadle, tak na televizních obrazovkách.

„Já jsem tátovi vděčnej, že on mi do hraní moc nemluví,“ pochvaloval si vztahy s otcem mladý herec. „Bál jsem se, že to bude pes, který mě bude v zákulisí peskovat a říkat mi jiné věci, než mi říká režisér… Díky bohu, mě nechává být.“

Vzhledem k tomu, že se třináctý díl Karlos Show natáčel jen pár dnů před Štědrým večerem, mluvilo se samozřejmě také o Vánocích a už kultovním filmu Pelíšky.

„Já jsem taky chtěl boty, co nosil Elvis Presley,“ prozradil Miroslav Donutil, že slavná scéna, kdy jeho filmový syn rozbaluje dárek, byla částečně jeho nápadem. „To je situace skutečně z našeho života. Tatínek mi dal vysoké boty, nevěda, že chci ty Elvisovské. Já to rozbalil, viděl jsem něco podobného… A můj táta řekl: ‚Ty jsou, co?‘“

Zavzpomínalo se i na Karla Gotta, jehož písně znějí každé Vánoce po celé republice.

„Léta jsem ho přemlouval, aby jel se mnou do lázní. Pak jsem ho tam konečně jednou odvezl, a on byl na vrcholu blaha,“ vyprávěl starší z Donutilů. „Ale co tam se stalo s těmi lidmi… Změnili se k nepoznání, úplně zešíleli. Karel! Vy jste už takový náš, ale Karel přijel… Byli z toho úplně hotoví.“

Miroslav Donutil pak připomněl výlet na Lipno, kde se šli se zlatým slavíkem vykoupat. „On se vysvlékl do trenýrek. Řekl jsem mu, Karle, znám tě padesát let, ale v trenkách jsem tě ještě neviděl. A on mi odvětil s tím svým humorem: No a co, dobrý ne? A dodal: Kdybych pokračoval, to by bylo závisti.“

Na pódium pak přišli dva nejúspěšnější čeští siláci. Jiří Tkadlčík se stal nejsilnějším mužem světa ve střední váze za rok 2018, Vlastimil Kužel je sedminásobným mistrem světa v bench pressu v kategorii do sto deseti kilogramů.

„Každá země má něco. My máme nejsilnější muže… Je to náhoda, nebo máme dobré podhoubí, trenéry?“ zeptal se siláků Vémola.

„Já bych řekl, že možná máme dobrou vodu, ne?“ odpověděl s úsměvem Kužel.