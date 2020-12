Vémola vs. ranař z Francie! Terminátor o titul na pět kol: Shazování bude těžké

Karlos Vémola vs. Alex Lohoré, to bude titulový zápas na Oktagon 20 • Koláž iSport.cz, Instagram.com

Neuběhly ani dva týdny od doby, co uškrtil ve sledovaném střetnutí Václava Mikuláška. Téměř hned, co sfouknul bojovníka s přezdívkou Baba Jaga, se začalo spekulovat, kdo bude protivníkem Karlose Vémoly koncem roku na akci Oktagon 20.

Padala jména jako Viktor Pešta, Leandro Silva nebo Aziz Karaoglu. S posledním jmenovaným už to vypadalo, že je vše domluveno, nakonec však duel padl.

„Je to křehký byznys, a dokud není podepsaná smlouva, není to nikdy jisté. Když ti kluci nemají podepsanou smlouvu, jsou schopní cuknout pár hodin před zápasem. I s celými týmy,“ komentoval před pár dny situaci ohledně vyjednávání promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Nakonec se tak o pás střední váhy Oktagonu Vémola porve s Alexem Lohorém. Třicetiletým Francouzem s bilancí devatenácti výher a pěti porážek. Lohoré má za sebou vítězné duely v Bellatoru a také několik zápasů v organizaci Cage Warriors.

Vémola: Podruhé v životě na pět kol

Povětšinou sice nastupoval ve velterové váze, poslední představení už ale absolvoval do osmdesáti čtyř kilogramů. Oproti Vémolovi by měl francouzský bojovník ztrácet na síle, čehož si je Čech vědom.

„Měl bych na tom být silově líp, ale soupeř má skvělej striking. Několikrát byl v London Shootfighters na sparingách, takže víme, co od něj čekat,“ říká Vémola. „Můžu proto skvěle konzultovat taktiku s trenérama, ale bude to podruhé v životě, co nastoupím do pětikolového zápasu.“

Pro Terminátora půjde navíc o druhé náročné shazování v horizontu jediného měsíce. Po duelu s Mikuláškem sice ani na chvíli nevypadl z diety, i tak ale bude muset hubnout několik kilogramů, aby se mu povedlo vážit den před turnajem domluvených 84 kilogramů.

„Pro mě to bude o to těžší, že jsem musel shazovat na Mikuláška, úplně zbytečně, kdybych s ním šel osmdesát osmičku, tak ten zápas dopadl úplně stejně,“ vzpomíná pětatřicetiletý zápasník. „Dvakrát po sobě bude shazování samozřejmě těžký.“