KARLOS SHOW: Zlomená klíční kost je jako rýma! Váňa s Horáčkem u Vémoly

Osm vítězství na Velké pardubické a mnoho dalších triumfů. Josef Váňa je zkrátka největší osobností českého dostihu, i proto o něm nedávno vznikla další kniha a do své show si jej s velikou radostí pozval Karlos Vémola.

„Jsem MMA zápasník a lidi se mě často ptají, co na to říká moje rodina, jestli o mě nemá strach? A já na to vždycky odpovídám: A co teprve rodina Valentina Rossiho, když jezdí dvě stě kilometrů v hodině na motorce… Nebo Lewise Hamiltona, když jezdí tři sta kilometrovou rychlostí ve formuli…“ rozpovídal se v úvodu Vémola. „Ale můžu vám slíbit, že už nebudu zmiňovat je, ale s ohledem na to, kolika zraněními jste prošel vy, budu odteď říkat: Co teprve rodina pana Váni. Vy máte zlomenou snad každou kost v těle.“

Slavný žokej se jen pousmál a odvětil: „Naštěstí mě maminka padat neviděla, protože když třeba byla Velká pardubická, tak se na ni nikdy nedívala, jelikož na to neměla nervy. A v rodině, kterou mám teď, jsou všichni koňaři, takže vědí, co tento sport obnáší.“

Bojovník a moderátor v jedné osobě pak s obdivem přečetl část z výčtu Váňových zranění, která prodělal během své obdivuhodné kariéry: zlomenina pánve, zlomená všechna žebra, zlomenina dvou obratlů, pět fraktur levé a tři fraktury pravé klíční kosti, roztříštěné pravé rameno, fraktury zápěstí na obou rukou, zlomenina levé nohy…

„To stačí,“ vskočil do řeči slavný jezdec. „Ale pro žokeje je zlomená klička rýma. Žokejové se z útrap a zranění dostávají daleko líp než většina lidí.“

Váňa začínal se závodním jezdectvím relativně pozdě, až v osmadvaceti letech. Vémola se jej proto zeptal, jestli toho nelituje.

„Já jsem rád, jak mi život plynul. Že jsem si dobře zalyžoval… Asi to tak mělo být,“ zněla spokojená odpověď.

Terminátora také zajímalo, jak často si ještě legendární žokej zajezdí v současnosti naplno, rychle. „Pořád se tím živím, takže jezdím minimálně třikrát denně a ty největší svině… Pořád mě nějak naplňuje pohrát si s problémovými koni.“

Vémola pak přešel na téma Velká pardubická, protože s ní má vlastní zkušenosti z úplně jiného úhlu. „Studoval jsem hotelovou školu v Třebechovicích, a pokud jste se učili dobře, tak jste mohli obsluhovat na Velké pardubické. Já se tam několikrát dostal, protože jsem byl samozřejmě premiant,“ usmíval se pětatřicetiletý bojovník. „Každý rok jsme se všichni těšili, že tam můžeme dělat.“

Řeč se pak stočila k dostihovému sázení. A Váňa přiznal, že když zamlada jezdil na Slovensku, tak na sebe vsázel a vyplácelo se mu to.

Na pódium byl pak přizván druhý host, tím byl textař, spisovatel a zároveň nejslavnější český sázkař Michal Horáček. Ten předstoupil před Vémolu s plnýma rukama. Nejen, že mu předal své nové trojcédé s padesáti hity podle vlastního výběru, ale zároveň donesl i knihu „Dělám si, co chci“, kterou slavný žokej zapomněl v zákulisí. To moderátora rozesmálo a poznamenal, že se mu ohromně líbí název knihy. „Něco podobného bych napsal i já.“

Autor mnoha hitů pak povyprávěl o tom, jak se dostal k sázení na dostihy. „Já jsem si taky chtěl dělat, co jsem chtěl. Ale třeba v roce 1972 to bylo mnohem těžší. Jak z toho… Ty nejzajímavější věci se vám přihodí náhodou. Někdo mě kdysi pozval do Chuchle. Bylo mi tehdy asi šestnáct let a mně se to hrozně zalíbilo. A potom, když přišla normalizace, tak pro mě tohle prostředí bylo šancí uniknout tomu ponižujícímu způsobu existence,“ řekl Horáček, který po revoluci založil sázkovou kancelář, tu před lety prodal a stal se rentiérem.

Známý textař je také autorem prvního českého bestselleru o dostizích Království za koně. V Karlos show tak promluvil o velmi zajímavé historii dostihů, například o zakladateli Velké pardubické.

Vémola mu ale průběhem show vysekl poklonu za skvělé texty k mnoha písním. Jednou z nejoblíbenějších písní Terminátora je Dívám se dívám, kterou zpívá autor hudby Petr Hapka s Lucií Bílou. Horáček připomněl, za jakých okolností skladba vznikala.

„Začalo to tak, že se jednoho dne Petr Hapka dozvěděl, že má vážnou nemoc. A to rakovinu jazyka. Dokončovali jsme tehdy desku,“ zavzpomínal textař. „Když se řekne rakovina, tak člověka napadne, že asi zemře. Navíc rakovina jazyka… pro zpěváka to je hrozně těžký. A tak jsme to tehdy v té dojemné atmosféře natáčeli a on to nazpíval, jak říká Zdeněk Svěrák, s nelomenou vášní. A možná, že to tou písní proniká dosud.“ Populární písnička vznikla v roce 1997, Hapka zemřel v listopadu 2014 na zápal plic.