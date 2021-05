KARLOS SHOW: Létání (a zvracení) s Šonkou a Sokolem. Plomby nevadí!

Letectví bylo jasná volba. Jak pro Karlose Vémolu, když si vybíral téma své další show, tak pro sportovce, který přišel na pódium chvíli po Terminátorovi. Byl jím Martin Šonka, jenž je držitelem titulu vicemistra světa, mistra Evropy a České republiky v akrobatickém létání. A v roce 2018 se stal vítězem série mezinárodních závodů Red Bull Air Race.

„Jsi asi první z našich hostů, kdo vůbec nevěděl, co a kde je Goldfingers Prague,“ podivil se Vémola, že Šonka hledal, kde se proslulý striptýzový klub, v němž se show natáčí, nachází. Pak se ale hned přešlo k létání.

„Jak se k tomu člověk vůbec dostane?“ ptal se bojovník. „Když jsem jako kluk přišel za maminkou, že bych chtěl hrát fotbal, tak mi koupila kopačák. Když jsem chtěl jít boxovat, tak mi koupila boxerky. Ale kdybych jí řekl, že chci létat...“ zauvažoval Vémola.

„No, ta moje na to řekla, že jestli se zabiju, ať nechodím domů,“ vtipkoval Šonka. „Ale nějak jsem k tomu už odmala směřoval. Četl jsem knížky o létání, stavěl modýlky, chodil na letiště a koukal na velký éra,“ zavzpomínal letec. Později se vydal do aeroklubu, patnáct minut se prolétl a hned věděl, že to chce dělat.

„Takže k armádě jsi se dostal až potom, nebylo to tak, že by ses přes ní dostal k létání, jak jsem si původně myslel,“ konstatoval moderátor.

„Naopak. Kvůli tomu, že jsem chtěl být vojenský pilot, jsem se hlásil na vojenskou akademii do Brna,“ vysvětlil Šonka. „Ale už předtím jsem chodil do aeroklubu. Protože mě to chytlo, skákal jsem s padákem a lítal na větroni.“

O skocích z letadla

Téma parašutismu Vémolu zaujalo. „Pro letce je asi dobrý umět skákat s padákem, kdyby to nějak nevyšlo, speciálně při kouscích, které ty děláš.“

„Určitě je dobrý tu zkušenost mít. Ale naštěstí jsem nemusel z žádného vyskakovat, protože bych musel.“ Pilot později prozradil, že většina letců sportovní parašutismus neuznává. Proč prý skákat z letadla, které funguje...

Později Terminátora zajímalo, jak úspěšný pilot odboural dřívější problémy se slabším žaludkem.

„V dětství jsem miloval centrifugy...“ rozpovídal se Vémola a Šonka mu skočil do řeči: „Já to nesnášel, zvracel jsem i v autobusu.“

„No právě! Teď mám děti, a na stará kolena je mi z podobných atrakcí špatně. Tys to měl právě naopak. Jako malej jsi to nezvládal a teď jsi akrobatický pilot. Jak ses to naučil odbourat?“ vyzvídal bijec.

„Měl jsem to tak asi do osmi let a pak mě to prostě opustilo.“

Letecký chrup

Létání zajímalo Vémolu z mnoha úhlů. Chtěl i vědět, jak je to s některými mýty. „Je pravdou, že pilot nemůže mít ani jeden kaz, když létá se stíhačkou, nebo je to mýtus?“ zajímal se.

„Já to slyšel taky, když jsem nastupoval do armády, tak jsem se bál, co mi řeknou v ústavu leteckého zdravotnictví, kde kandidáta o pilotní zaměstnání tři dny testují a hledají na něm vše, co by mohlo vadit,“ přiznal Šonka. „Na zubním jsem ale nikdy neměl problém. A to plomby mám. Takže to nevadí. Oni zkoumají, jestli tam není nějaká vzduchová kapsa, která by při veliké změně tlaku mohla způsobit problém.“

Druhým hostem leteckého dílu Karlos show byl známý herec a režisér Ondřej Sokol. Ne však kvůli svému příjmení, ale proto, že se původně chtěl stát pilotem.

Populární vtipálek ale začal nejprve komentovat místo natáčení: „Chtěl jsem říci, že jsem tady taky v životě nebyl a nevím, co je to za podnik. Byl jsem nejblíž v Městské knihovně, kam jsem zvyklý chodit,“ rozesmál Vémolu, který se jej ale hned začal ptát, proč nakonec zvolil jinou profesi.

„Chtěl jsem být letec, nebo herec, ale za obojí jsem se dost styděl. A hlavně, já nevidím na jedno oko, což si myslím, že je u pilotů trochu problém. Musíš asi vidět na obě oči, ne?“ zjišťoval herec od Šonky.

„Doporučují to,“ reagoval pobaveně sportovec.

„Ale jestli ty nevidíš taky na jedno oko, Karlosi, tak bychom mohli lítat spolu, že jo?“ vtipkoval dál Sokol.

„Na které nevidíš?“

„Na levý.“

„To já taky, tak to jsme v p*deli,“ rozesmál se Vémola

„Jedině že bychom létali z Prahy do Brna, doleva,“ pokračoval dál Sokol. Později zavzpomínal i na nedávný zážitek, kdy prožil v akrobatickém letadle dost perné chvíle, protože se do kabiny začal dostávat kouř motoru. „Než jsme doletěli, tak jsem hodně blil,“ zakončil historku herec.