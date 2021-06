KARLOS SHOW: Robocop Podmol a lamačka kostí, Blažek řekl, jak se topil

Setkání dvou „robotů“. Karlose Vémolu tentokrát hodně překvapilo, když se o prvním hostu nové Karlos show dozvěděl, že má v nohách celkem 39 šroubů a čtyři ocelová plátna.

„Přijde opravdový Robocop. Já jsem Terminátor a mám v sobě pár šroubů. Ale tenhle frajer má v sobě víc železa, než co je na motorce,“ ohlásil bojovník příchod Libora Podmola, úspěšného českého freestyle motokrosaře.

Závodník pak přijel k pódiu stylově na jedné ze svých motorek. Jako první téma přišla na řadu Podmolova vážná nehoda z roku 2019. Zažil tehdy pád z desetimetrové výšky při závodě v Mnichově. A nebylo jasné, zda vůbec bude ještě chodit.

„Hlína byla taková jílovitá… My jí říkáme lamačka kostí. A když člověk spadne na takové hlíně, tak ví, že to bude bolet,“ zavzpomínal podmol na hrozivý pád. „Zvolil jsem tehdy jiný motor, než na jaký jsem byl zvyklý. Navíc jsem byl celý den unavený. O dva dny později jsem měl mít velikou tiskovku ‚Podmol jede na Dakar‘, takže už jsem byl i dost hlavou na Dakaru.“

„Pípáš na letišti?“ vyzvídal Vémola.

„Jo jo, když mají citlivější rámy,“ přiznal závodník pobaveně.

Bojovníka pak zajímalo, jak nebezpečná salta trénují, kam se dopadá.

„Dříve to býval hardcore. Například Petr Kuchař, který přivedl freestyle motokros do Česka, se učil salto vzad do bazénu s vodou. Což vždycky znamenalo, že si dal knockout, až později totiž zjistili, že je lepší zčeřit hladinu, protože pak je to měkčí,“ zavzpomínal Podmol. „A taky chvíli trvá, než začne zase fungovat potopená motorka. Teď už se začaly dělat takové ohrady s molitanem. Jednu jsem si postavil i na zahradě, díky tomu jsem mohl trénovat dennodenně. A poslední léta se dělají i takové nafukovací dopady. Vypadá to jak nafukovací hrad pro děti.“

Blažek je rád za kaskadéry

Na pódium pak dorazil známý a úspěšný herec Filip Blažek, který na motorce rád cestuje. Projel na ní několik zemí. Vémola se ale nejprve vyptával na natáčení filmu Na vlastní nebezpečí, při kterém šlo herci o život.

„Díky povolání, které dělám, si člověk čuchne k více sportům. A jeden z nich je právě raft. Z vody jde strach a velikej, hlavně když to člověka stáhne, jak říkávám, do třetího suterénu,“ vyprávěl Blažek. „Jeli jsme se podívat s klukama, kteří to opravdu umí, na jedno místo, kde bychom mohli ve filmu převrhnout raft. Akorát že já seděl vpředu, takže to shodili přese mě a ty stokilový hovada napadali na mě. Bylo to strašný. Naštěstí jsem si z potápění uvědomil, že člověk má být v klidu. Dýchal jsem chvíli v pěně, pak jsem se vynořil pod člunem. No, pěkný to bylo.“

Moderátor se pak ptal, jak často se nechává Blažek zastupovat kaskadéry.

„Jsem rád, že jsou. Fakt je to vždy hazard. Zkoušel jsem nějaké věci, například takové ty jakože rvačky. Dříve jsem i šermoval,“ připomněl sedmačtyřicetiletý herec. „A šermovalo se třeba na hradbách, koukli jste dolů, kde bylo padesát metrů. To, že se člověk nebojí, je jedna věc, ale stačilo by zaškobrtnutí a nedokončil bych film.“

