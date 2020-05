Pudilová se vrací! Zažije tvrdý příbramský pěsti, slibuje soupeřce | iSport.cz

Mluvilo se o Bellatoru a dalších amerických organizacích. Změna plánu. Jediná Češka, která kdy stanula v kleci věhlasné UFC, se vrací domů. Už dnes večer se Lucie Pudilová představí v rámci projektu Oktagon Underground v ženské pyramidě do 61 kilogramů v pražském klubu EPIC. Je sice možné, že za návratem stojí koronavirová krize, většina asociací musela přeložit turnaje, a tak ani podepisování nových kontraktů není momentálně jednoduché. I tak se ale fanoušci mají na co těšit.

Rodačka z Příbrami změří síly s dalšími českými a slovenskými bojovnicemi. V prvním kole nabité pyramidy ji čeká amatérská zápasnice Tereza Bledá. Do jednoho rohu klece se tak postaví žena, která se bila s těmi nejlepšími na světě, a do druhého válečnice bez jediného profesionálního duelu. O tenhle střet si ale řekla Bledá.

„Vyzvala mě, že by se mnou ráda zápasila. Pokud se potkáme, tak zažije to, co ještě nezažila,“ komentovala Pudilová hozenou rukavici v promo videu organizace Oktagon. „Zažije moje tvrdý příbramský pěsti. A nebude se jí to líbit. Jdu tam vyhrát, ale vlastně ani ne. Abych řekla pravdu, jdu tam všechny přizabít,“ dodala veteránka UFC.

V pořadí třetí akce formátu Underground nabídne mimo velkého návratu několik dalších zajímavých měření sil. Hlavní předzápas obstarají dva velcí talenti. MMA zápasník Leo Brichta a kickboxer Matěj Kozubovský, který v prvním kole pyramidy tvrdě knokautoval Jana Janku.

Nemilosrdnou přestřelku v postoji slibuje zápas Jakuba Bahníka s Matoušem Kohoutem. Oba se spolu utkali již v březnu loňského roku na akci XFN 17, kde po třech kolech zvítězil na body první jmenovaný. Ani jeden si v odvetě nepřipouští neúspěch.

„Já si jdu pro peníze,“ tvrdil od začátku sebevědomě Bahník. Vítěz každé pyramidy totiž mimo titulu „Krále podzemí“ získá i čtvrt milionu korun. „Trénoval jsem půl roku. Chci to vyhrát, takže musím porazit všechny,“ prohlásil však před dvěma týdny po výhře v prvním kole Kohout, který navíc soupeři bude chtít vrátit porážku z loňska.

Rozjedou se také těžké váhy. V divizi do sta kilogramů figurují jména Jan Gottvald, Daniel Škvor, Tomáš Hron a Melvin Mané. Dozvíme se tak, jestli mladší Gottvald s Maném dokážou konkurovat zkušeným kickboxerům, kteří vstoupili i do ringu nejslavnější organizace této disciplíny. Osmatřicetiletý Hron byl prvním Čechem, který se do ligy Glory dostal. Škvor se v ní představil také, sice odešel se záporným skóre tří porážek bez jediné výhry, i tak ale poměřil schopnosti s elitou.

Jak si poradí v upravených pravidlech formátu Underground, která mají za účel porovnat právě schopnosti bojovníků postojových disciplín a MMA, se dozvíme už dnes večer.