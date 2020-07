Bledá terčem urážek! Opovrhuju takovými fanoušky, vzkázal Novotný | iSport.cz

Doslova pohádkový příběh předvedla Tereza Bledá v rámci unikátního projektu Oktagon Underground. Na body dokázala porazit dvě největší ženská jména českého MMA, Lucii Pudilovou a Magdalenu Šormovou. Už po prvním velikém vítězství si tak od promotéra Ondřeje Novotného vysloužila přezdívku „popelka českého MMA“.

„Jsem strašně vděčná za možnost s Lucií zápasit. Chci jí poděkovat, že do toho šla a myslím, že jsme předvedly velmi pěkný zápas,“ pochvalovala si tehdy osmnáctiletá amatérka cenné vítězství.

Její triumf se ale nezaznamenal do oficiálních statistik smíšených bojových umění, turnaje Underground měly totiž unikátní pravidla, která upřednostňovala boj v postoji. I tak bylo všem jasné, že na poli bojových sportů se jasně rozzářila nová hvězda. Další napínavá bitva s Magdalenou Šormovou to jen potvrdila. Opět vítězství na body s mimořádně zkušenou profesionálkou, která ale bojuje v MMA ve výrazně nižší váhové divizi. Přesto neměla Šormová problém přiznat prohru. „Tereza je rozhodně silná. Dělala to technicky správně a já to nestihla bránit,“ řekla po zápase jednatřicetiletá bojovnice. Publikum jásalo, české finále vyhrála dívka, která doposud zápasila jen mezi amatérkami.

V sobotu 4. července se uskutečnilo i československé super-finále. Bledá se v kleci postavila proti ostré slovenské bojovnici Lucii Szabové. Zápas byl mimořádně napínavý a těsný, jeden sudí jej dokonce nabodoval jako remízu. Strhy na zem však v očích rozhodčích přisoudily vítězství Češce.

To se ale nelíbilo mnoha fanouškům. Nejenom těm, co přímo na místě v Zoner BOBYHALL pokřikovali a bučeli. Mnoho z nich mladičkou Česku pak uráželo i přes sociální sítě.

Na „nepokoje“ okolo výsledku dívčí války dokonce zareagoval i promotér Novotný na svém Instagramu.

„Tereza Bledá je zaslouženou a právoplatnou Královnou Undergroundu. A mimo core fanoušky Lucie by z toho měli mít všichni radost. Udělala absolutní maximum a podle rozhodčích to i napotřetí stačilo,“ uvedl jeden z hlavních mužů organizace Oktagon MMA. „Ano, i já byl překvapený výsledkem. Nemyslel jsem si, že Tereza udělala dost na vítězství. Čekal jsem minimálně ER (extra round – rozhodující kolo navíc). Záznam jsem ještě neviděl. A je to vlastně jedno. Nic se nedá změnit ani vrátit. V bojových sportech platí pravidlo – nenechávej to na rozhodčích.“

A jak přijala prohru Szabová? „Nechala jsem se naházet, a to rozhodlo. Cítila jsem, že měla v závěru méně energie jak já, ale nepodařilo se mi to ukončit. Byla lepší v takedownech (strhy), musím to víc trénovat, v tom byla ta chyba. Ale já to natrénuju, a budu zase o krok napřed,“ řekla unavená, přesto usměvavá bojovnice hned po duelu.

Někteří fanoušci přesto měli dál potřebu českou vítězku na sociálních sítích shazovat.

„Lidmi, kteří drtí Terezu urážkami a sprosťárnami, osobně opovrhuji,“ zhodnotil negativní komentáře Novotný. „Moje pochopení pro ‚fanoušky‘ končí tam, kde začínají osobní urážky a šikana ostatních. O takové nestojím já, ani OKTAGON,“ dodal promotér, který zároveň napsal, že za prací rozhodčích stojí.

To, že se některým divákům rozhodnutí nelíbilo, lze možná pochopit. Vytvářený tlak na vítězku však pochopitelný není. I kdyby byl na výsledek souboje podán protest, k „převrácení“ výsledku by nedošlo.

„Pokud by bylo prokázáno pochybení, měnil by se výsledek na ‚no contest‘ (bez výsledku),“ vysvětluje respektovaný rozhodčí a trenér Jakub Müller. „Ale to se děje většinou v případech, kdy by se ukázalo, že bodový rozhodčí je zaujatý nebo ze stejného týmu jako zápasník. Případně, že během duelu nedával pozor. Anebo kdyby byly spatně sečteny lístky či špatně napsané – nečitelné, přeškrtané a podobně.“

I kdyby tedy došlo k protestu ve věci výsledku zápasu, vítězkou už by se nestala slovenská bojovnice, pouze by byl souboj anulován. Takové řešení by určitě vzbudilo ještě větší vlnu negativních reakcí. K protestu však nedošlo, Szabová přijala porážku se ctí, měli by toho být proto schopni i její fanoušci. Na druhou stranu emoce k bojovým sportům patří.

„Fanoušci ten sport platí. Maji právo na názor. Ve fotbale je taky normální, když se zdá, že rozhodčí pokazil zápas, že se k tomu lidi vyjadřují,“ zamýšlí se Müller. „Buď může ten sport být pro pár nadšenců, nebo to bude sledované a tohle k tomu patří,“ dodává.

Tereza Bledá předvedla během cesty k trůnu královny Undergroundu skvělé výkony a zažila slávu. Se vším všudy.