Vémola hlásí: Vlezlo na mě to svinstvo korona! Bude zápas s Babou Jagou?

Letošní rok je pro všechny hodně zátěžový. Své o tom ví i MMA bijec Karlos Vémola . Po období zápasového půstu způsobeného pandemií se těšil na návrat do klece s Václavem Mikuláškem, alias Babou Jagou. Před nedávnem byl ale český Terminátor na operaci menisku, což pozdrželo jeho přípravu na zápas, a teď se dokonce nakazil koronavirem.

„Jsem po operaci kolene, a jelikož jsem Terminátor, tak jsem věřil, že to zvládnu a dám se před zápasem dohromady,“ vzkazuje pětatřicetiletý bojovník. „Ale bohužel jen co se mi začalo koleno dávat do kupy, tak na mě vlezlo to svinstvo korona. A dost mě to skolilo, mám těžkej průběh, horečky...“ přiznává Vémola.

Na test na COVID-19 došel, protože se cítil hůř a hůř. V současnosti tráví celé dny v ložnici, bojí se totiž, aby nenakazil svou dcerku Lili a partnerku Lelu.

Nad jeho soubojem s Václavem Mikuláškem, ke kterému mělo dojít 26. září na galavečeru organizace Oktagon, se tak vznáší velká nejistota.

„Jen jsem doléčil koleno, tak na mě vlítlo tohle. A vzhledem k tomu, že do zápasu tak dlouho nechybí, tak to zatím moc dobře nevypadá. Každopádně vás budu informovat. Držte se a dávejte na sebe pozor,“ apeluje Vémola a dodává válečnický pozdrav: „Oss!“

Je tedy ještě šance, že se dlouho očekávaný zápas uskuteční v daném termínu?

„Mluvil jsem jak s Karlosem, tak s Václavem,“ komentoval situaci Ondřej Novotný , český promotér organizace Oktagon MMA. „Máme řešení, které stejně jako vše, co se bude od září do prosince v Oktagonu dít, oznámíme na tradiční velkolepé tiskové konferenci 1. září. Tam se všichni dozvědí, co a jak bude a nebude.“