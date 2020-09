Oktagon se opevní v Brně. Souboj Vémola vs. Mikulášek má nový termín

Matouš Kohout je králem Oktagon Underground ve váze do 80 kilogramů • Oktagon MMA/Facebook

Na československé MMA scéně bude letos ještě pořádně rušno. Promotéři organizace Oktagon představili na velké tiskové konferenci TIME novinky, které přichystali na zbytek roku. Došlo i k mnoha změnám, které byly nutné s ohledem na současnou situaci, co se koronavirových opatření týká. Většinu fanoušků ale zajímalo, kdy dojde na dlouho očekávaný a trashtalkem pořádně opepřený souboj Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek. Odpověď: 17. října.

Ač se tiskové konference Oktagonu nemohl zúčastnit kvůli nákaze koronavirem Karlos Vémola, promotér Ondřej Novoný hned uvedl, že je přesto přítomen a sleduje živý přenos. Na to hned reagoval Václav Mikulášek, alias Baba Jaga. „Je v našich srdcích,“ usmíval se a prsty rukou naznačoval srdíčko. Pak se do průběhu konference připojil i sám český Terminátor prostřednictvím video rozhovoru a tvrdil, že je rád, že se konečně dozvídá, kdy bude zápasit.

Zároveň ale upozornil na to, že si není jistý, že po nemoci, kdy se léčil s koronavirem, zvládne zhubnout do střední váhy. „Jak se znám, tak budu chtít 17. října za každou cenu nastoupit. Nevím, jestli budu schopný po operaci kolene a koroně zhubnout do osmdesát čtyřky. Jsem ještě v karanténě,“ řekl Vémola.

To hned vyprovokovalo soupeře. „Kde jsi? Já za tebou přijedu. Řekl jsi, že chceš titul ve váze do osmdesáti čtyř kilogramů, a to pro mě platí,“ reagoval obratem Mikulášek.

Odložení fightu s Vémolou mě naštvalo, vzteká se Baba Jaga

„Ty nejsi soupeř, který mě k titulu posune. Nechci lhát svým fanouškům a nejsem si jistej, jestli dokážu po té nemoci doshazovat,“ kontroval Terminátor. „Ty ten zápas potřebuješ. Já ho nepotřebuju, jsi jen další v řadě, já jsem pro tebe životní zápas.“

Do slovní přestřelky přes video-most zasáhli i promotéři Oktagonu. „Věříme, že Karlos bude ready i v této váze,“ konstatoval slovenský promotér Pavol Neruda. „Určitě to bude v osmdesát čtyřce,“ potvrdil český šéf Ondřej Novotný.

„Odpovím za týden, až budu mít test,“ dodal Vémola. „OK, to je fér hra,“ odvětil vážně Mikulášek.

Krom střetu „Terminátor vs. Baba Jaga“ představili promotéři plejádu dalších zajímavých duelů. Nejbližší turnaj 26. září v Brně ukončí střet dvou slovenských bijců lehké váhy, utkají se Karol Ryšavý a Ronald Paradiser. Na stejném galavečeru se podařilo domluvit zápas také Viktoru Peštovi. Veterán UFC vyzve sedmadvacetiletého Maďara Csabu Hocze, jenž v minulosti dokázal porazit například Miloše Petráška.

Přestože nejsledovanější podívanou bude o tři týdny později nejspíše duel Terminátora s Babou Jagou, hlavní střet večera obstarají David Kozma a Maté Kertész. Český šampion už maďarského vyzývatele porazil v září roku 2018.

Došlo také ke změně původních míst konání jednotlivých galavečerů. Oktagon označil za svou „novou pevnost“ Brno, respektive Zoner BOBYHALL, kam se vejde tisíc diváků a lze je rozdělit do dvou sektorů po pěti stech lidech, jak si žádají nová pravidla s ohledem na epidemii. Kdyby se pravidla zpřísnila, uskuteční se akce i bez diváků.

Promotéři prozradili také tahák akce, jež se odehraje na slovenském území. Očekávaný návrat absolvuje Samuel „Pirát“ Krištofič proti Polákovi Robertu Bryczekovi.

Mimo nadcházející bitvy představili promotéři česko-slovenského kolosu i mnoho novinek. Přichází například s unikátní aplikací, v níž fanoušci najdou podrobné informace o jednotlivých galavečerech, profily zápasníků, videa na jednom místě, živé statistiky ze zápasů, exkluzivní obsah, nákup lístků nebo třeba seznam Oktagon barů, kde lze turnaje sledovat.

Hlavní muži organizace také přiznali, že je stávající situace, kdy nemohou pořádat galavečery pro tisíce diváků, připravuje na příjmech o miliony. Ale žádné žehrání, Oktagon se valí dál bez ohledu na překážky.

TURNAJE OKTAGON MMA

Oktagon 16: 26. září 2020 Brno

Karol Ryšavý vs. Ronald Paradiser

Viktor Pešta vs. Csaba Hocz

Oktagon 17: 17. října 2020 Brno

David Kozma vs. Maté Kertész

Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek

Oktagon 19: 5. prosince 2020 Slovensko

Samuel Krištofič vs. Robert Bryczek

Oktagon 20: 30. prosince 2020

Přesunutý turnaj v Ostravě - 13.2. 2021 Ostravar Aréna

Přesunutý turnaj v Praze - 25.9. 2021 O2 Universum