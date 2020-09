Vémolova hádka online: Jsem tvůj životní zápas! Baba Jaga se udělá jinde

Kvůli nákaze koronavirem nemohl být Karlos Vémola osobně přítomen na tiskové konferenci Oktagon Time. Na vyhrocený trash talk s „Babou Jagou“, tedy rivalem Václavem Mikuláškem, ale přece jen došlo. „Terminátor“ se do soupeře pustil skrze online hovor. Řešil se hlavně váhový limit, který ale Karlos kvůli několika vlivům nemusí stihnout splnit.

Souboj dvou rivalů se nakonec odehraje 17. října, Vémola si ale není jistý, zda po komplikacích s koronavirem stihne shodit do váhového limitu střední váhy, tedy 84 kilogramů. A to Mikuláška celkem namíchlo.

„Kde jsi? Já za tebou přijedu. Řekl jsi, že chceš titul ve váze do osmdesáti čtyř kilogramů, a to pro mě platí. Nebudu tě hejtovat, protože když proti tobě cokoli řeknu, lidi mě ukamenujou, jako bych hejtoval pánaboha. Ale řekl jsi osm čtyřka, a to za mě platí,“ spustil ostravský ranař.

Vémola teď vše směřuje k pátku, kdy se dozví výsledky dalšího testu na koronavirus. Pokud vyjde negativní, může se okamžitě vrátit do tréninkového procesu. „Doufám, že od pondělí budu v gymu a udělám maximum pro to, abych do zápasu nastoupil,“ sdělil přes videohovor. „Rozhodně se nebudu kvůli tobě hnát,“ vzkázal Mikuláškovi.

„Ty ten zápas potřebuješ. Pro mě je to jeden z dalších v řadě, já jsem pro tebe životní zápas. Chceš ho 17. října, budeš ho mít. Nevím, v jaké váze. Jestli trváš na 84, budeš ji mít,“ slíbil, ač s odvoláním na to, že je po nemoci a shazování tak nebude nejjednodušší. „Jasně, to se může stát každýmu, ale deal byl 84, tak hrajme na to!“ trval na svém důrazně Mikulášek.

„Já jen říkám, že jestli v té váze nebudu připravenej, budeš na mě muset počkat,“ dodal Vémola, na což Mikulášek hned vypálil: „Já se udělám někde jinde, neboj,“ za což si vysloužil smích a potlesk od přítomných.

Rivalita mezi Mikuláškem a Vémolou měla vyvrcholit 26. září na turnaji Oktagon 17. Jenže Vémolu přibrzdila operace kolene, která si vyžádala dvoutýdenní klid, a následně nákaza koronavirem. "Baba Jaga" ale "Terminátorovi" diagnózu zpočátku nevěřil a požadoval jako důkaz pozitivní test, který Vémola nakonec předložil Sportu.