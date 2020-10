Terminátor bez mikrovlnky! Vémola po zápase perlil, pak jel slavit s Lelou

Ač se jednalo o náročný souboj, který musel stát Karlose Vémolu hodně sil, když mu rozhodčí zvedl ruku, působil český Terminátor, jakoby měl čerstvě dobité baterie. A hned slíbil porážku příštího soupeře Václava Mikuláška v prvním kole. Na tiskové konferenci po turnaji byl proto hned tázán, zda by se mu podobně sebevědomá prohlášení nemohla vymstít.

„Nevím, v jakém stylu by se mi to mělo vymstít. Vím, co dělám, vím, na co se připravuji a vím, proti komu nastupuju,“ odpověděl Vémola. „Tenhle soupeř byl kvalitní, nečekal jsem, že ho ukončím, a přesto se mi to povedlo. Pořád věřím, že Baba Jaga je nekvalitní. A pokud by byl soupeřem, se kterým bych se měl trápit, nebo bych měl prohrát, tak už bych pak neměl zápasit dál. Baba Jaga je někdo, koho bych měl porážet na denním pořádku v prvním kole.“

Rychlá rozcvička Karlose Vémoly krátce před zápasem v režii trenéra Andrého Reinderse

V rámci rozhovoru s novináři odpovídali vítězové turnaje i promotéři, kterým se podařilo uskutečnit akci i přesto, že je sportovní život v České republice teď zastavený. Stát největší československé MMA organizaci ale udělil výjimku, aby mohla za přísných hygienických podmínek a naprosto bez publika Oktagon 17 uskutečnit.

„Bylo to velmi náročné, ale máme skvělý tým, skvělé lidi a dali jsme si záležet, aby všechna pravidla byla dodržena,“ prozradil na tiskové konferenci Pavol Neruda, slovenský šéf Oktagonu. „Máme skvělé bojovníky a jejich týmy to chápaly, takže to zase nebyl až takový problém. Ale museli jsme si dát samozřejmě záležet. Velké díky patří celému týmu Oktagonu, že všechno fungovalo.“

Jeho slova chtěl doplnit i český promotér Ondřej Novotný: „Jenom dodám, že největší problém byl sehnat mikrovlnku, protože tu už normální lidi nepoužívaj, ale Karlos ji miluje…“ V tu chvíli si vzal Vémola slovo. „A já bych k tomu doplnil, že jste ji stejně nesehnali. Když už jste mě zavřeli do bubliny, tak máte sehnat mikrovlnku, abych se mohl dobře dožrat a nabrat, tak jak potřebuju,“ vtipkoval Terminátor.

Karlos Vémola během přípravy na zápas na turnaji Oktagon 17

Později ale projevil Vémola veliký vděk za to, že se turnaj uskutečnil. „Tohle je obrovská věc pro celé československé MMA. Myslím si, že velká pochvala patří celému týmu. Díky téhle akci, a to myslím vážně, dostávám víc ohlasů, než bylo po vyprodané O2 Areně. Celá republika zastavila a dívala se na Oktagon, samozřejmě proto, že je všechno zavřený. Výjimku dostaly jen velké fotbalové kluby, tenis a Oktagon MMA. To je skvělá práce celého Oktagonu, celého týmu.“

Spokojený vítěz se v posledním roce potýkal s mnoha problémy. Přiznal proto, že pro něj tento souboj nebyl vůbec snadný.

„Největší zranění bylo to v hlavě, protože se to hromadilo. Napřed přišla prohra, potom operace ramene. Hned poté, když jsem se dal do kupy, urval jsem si meniskus a musel operaci kolene,“ vyjmenovával Vémola.

„Když jsem se chtěl dát dohromady z toho, přišla korona. Potom rozchod s partnerkou. Kvůli koronaviru jsem nemohl trénovat se svým týmem v London Shootfighters. Nakonec jsem si nakřápl i prst. Bylo toho víc a víc,“ přiznal gladiátor s tím, že měl několikrát chuť ze zápasu odstoupit. „Příprava byla fakt těžká. Je tady vítězství, znovu hlad, Terminátor je zpátky! A bude tady ukončení Baby Jagy v prvním kole.“

Novotný chtěl později přiblížit, jak těžké bylo kočírovat velkou partu bojovníků v bublině, kterou představoval hotel u brněnské Zoner Bobyhall: „Když jsem si představil, že máme tuhle bandu udržet na pokojích, nějak distancovanou…“

V tu chvíli se opět přihlásil o slovo Terminátor. „Když mluvíš o těch pokojích, abych vás jenom nechválil, zavřeli jste mě na pokoji bez mikrovlnky, bez televize, bez topení,“ vyčítal v žertu Vémola. „A ještě mi napíšeš: ‚Ne aby tě napadlo někam chodit. Jsme v Brně, kam bych chodil?“

Pobavený promotér obratem reagoval: „Chtěl bych říct, že Brno je fantastický město.“

Hned po tiskové konferenci se pětatřicetiletý bojovník vydal domů, kde na něj čekala partnerka Lela Ceterová s dcerkou Lili a vítězným dortem.